Политика⁠,
0

В Миннеаполисе агенты ICE застрелили еще одного человека

Фото: Tim Evans / Reuters
Фото: Tim Evans / Reuters

В ходе перестрелки с участием федерального агента ICE (Иммиграционной таможенной службы) в городе Миннеаполис, штата Миннесота был застрелен мужчина. Об этом сообщили The New York Times и Fox News. 

Министерство внутренней безопасности США сообщило телеканалу Fox News, что подозреваемый был вооружен пистолетом.

Cтрельба, предположительно, произошла недалеко от пересечения 26-й улицы и Николет-авеню.

«Я только что разговаривал с Белым домом после очередной ужасной стрельбы, совершенной федеральными агентами сегодня утром. Миннесоте это надоело. Это отвратительно», — так прокомментировал сообщение о стрельбе губернатор штата.

Почему Трамп пригрозил отправить армию в «восставшую» Миннесоту
Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images

В конце декабря прошлого года ICE начала в Миннесоте, возглавляемой губернатором-демократом Тимом Уолцем, операцию Metro Surge, направленную на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов в агломерации Миннеаполис — Сент-Пол. В «города-близнецы» прибыли тысячи федеральных агентов — не только офицеры ICE, но и из пограничного патруля и других подразделений Министерства внутренней безопасности США.

Ранее, 7 января, во время одного из рейдов агент ICE (Иммиграционной таможенной службы) застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. После этого в городе начались массовые протесты.

Тим Уолц и мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, а также другие официальные лица Миннесоты резко критиковали действия федеральных иммиграционных сил в ходе операции. После убийства Рене Гуд мэр города заявил ICE: «Убирайтесь к черту из Миннеаполиса».

Из-за того, что местные власти не хотели восстанавливать порядок на территории штата президент США Дональд Трамп пригрозил использовать армию для восстановления порядка в Миннесоте по закону о восстании (Insurrection Act) 1807 года. 

Авторы
Теги
Илья Трапезников
смерть протесты мигранты США
