Спорт⁠,
0

IBU дисквалифицировал немцев после победы в сингл-миксте на этапе КМ

IBU дисквалифицировал немцев после победы в сингл-миксте на этапе Кубка мира
Леонард Пфунд и Марлен Фихтнер были наказаны за нарушение правил безопасности при обращении с винтовкой на стрельбище
Леонард Пфунд
Леонард Пфунд (Фото: IMAGO / Harald Deubert / Global Look Press)

Немецкие биатлонисты Леонард Пфунд и Марлен Фихтнер лишились победы в сингл-миксте на шестом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Немцы финишировали первыми, но были дисквалифицированы на нарушение правил. Дело в том, что Фихтнер на третьем этапе после стрельбы лежа неправильно закрепила винтовку на спине, не зафиксировав обе руки в ремнях, что является нарушением правил техники безопасности на стрельбище.

В итоге первое место присудили финнам Суви Минккинен и Теро Сеппяля. Второе место заняли французы Жанна Ришар и Эмильен Клод, третьим стали норвежцы Юни Арнеклейв и Мартин Невланн.

Для Пфунд и Фихтнер золото могло бы стать дебютным в Кубке мира. Более того, 22-летний Пфунд проводил лишь свою вторую гонку на этом уровне.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Международный союз биатлонистов (IBU)
