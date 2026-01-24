IBU дисквалифицировал немцев после победы в сингл-миксте на этапе КМ

IBU дисквалифицировал немцев после победы в сингл-миксте на этапе Кубка мира

Леонард Пфунд и Марлен Фихтнер были наказаны за нарушение правил безопасности при обращении с винтовкой на стрельбище

Леонард Пфунд (Фото: IMAGO / Harald Deubert / Global Look Press)

Немецкие биатлонисты Леонард Пфунд и Марлен Фихтнер лишились победы в сингл-миксте на шестом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Немцы финишировали первыми, но были дисквалифицированы на нарушение правил. Дело в том, что Фихтнер на третьем этапе после стрельбы лежа неправильно закрепила винтовку на спине, не зафиксировав обе руки в ремнях, что является нарушением правил техники безопасности на стрельбище.

В итоге первое место присудили финнам Суви Минккинен и Теро Сеппяля. Второе место заняли французы Жанна Ришар и Эмильен Клод, третьим стали норвежцы Юни Арнеклейв и Мартин Невланн.

Для Пфунд и Фихтнер золото могло бы стать дебютным в Кубке мира. Более того, 22-летний Пфунд проводил лишь свою вторую гонку на этом уровне.