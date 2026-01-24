IBU дисквалифицировал немцев после победы в сингл-миксте на этапе КМ
Немецкие биатлонисты Леонард Пфунд и Марлен Фихтнер лишились победы в сингл-миксте на шестом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Немцы финишировали первыми, но были дисквалифицированы на нарушение правил. Дело в том, что Фихтнер на третьем этапе после стрельбы лежа неправильно закрепила винтовку на спине, не зафиксировав обе руки в ремнях, что является нарушением правил техники безопасности на стрельбище.
В итоге первое место присудили финнам Суви Минккинен и Теро Сеппяля. Второе место заняли французы Жанна Ришар и Эмильен Клод, третьим стали норвежцы Юни Арнеклейв и Мартин Невланн.
Для Пфунд и Фихтнер золото могло бы стать дебютным в Кубке мира. Более того, 22-летний Пфунд проводил лишь свою вторую гонку на этом уровне.
