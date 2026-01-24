 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,2 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,6 x 3,75 2 1,97 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,2 2 4,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,9 x 3,4 2 2,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,29 x 23 2 3,8 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,73 x 52 2 2,16 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,8 x 50 2 2,06 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,23 x 64 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт
0

На матч НБА вышла самая молодая стартовая пятерка в истории

«Вашингтон» выставил на матч самую молодую стартовую пятерку в истории НБА
«Вашингтон» выставил на матч против «Шарлотт» игроков, средний возраст которых составил 20,64 года
Алекс Сарр
Алекс Сарр (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Уизардс» выставил на гостевой матч регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт Хорнетс» самый молодой стартовый состав в истории лиги.

В стартовой пятерке вышли 20-летний Баб Каррингтон, 19-летний Тре Джонсон, 22-летний Кишон Джордж, 19-летний Уилл Райли и 20-летний Алекс Сарр.

Фото: НБА
Фото: НБА

Средний возраст игроков составил 20,64 года, что является рекордом. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2021 года «Оклахома-Сити Тандер» (20,74).

«Вашингтон» — худший клуб нынешнего сезона. На счету «Уизардс» только десять побед в 43 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Баскетбол НБА Вашингтон Кэпиталз
