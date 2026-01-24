NYT: чиновники и аналитики не увидели угроз России и Китая для Гренландии

Чиновники и аналитики США не увидели угрозы России и Китая для Гренландии

Трамп одержим идеей завладеть Гренландией, пишет NYT. Аналитики и источники, с которыми пообщалось издания, считают, что Россия и Китай тут не при чем. Вице-президент недавно заявил о праве США на ресурсы датского острова

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Китай и Россия собирают разведывательную информацию вблизи Гренландии и в Арктике, однако ни одна из этих стран не угрожала суверенитету или безопасности Гренландии. Об этом The New York Times заявили американские чиновники.

Во время президентского срока Джо Байдена не поступало крупных разведывательных отчетов о деятельности России или Китая вблизи Гренландии, добавили другие бывшие американские чиновники. По словам представителей западных разведслужб, за последний год не было «зафиксировано никакой значительной активности».

Один из американских чиновников все же рассказал газете, что российские подводные лодки и другие военные корабли проходили недалеко от Гренландии.

Фиона Хилл, заместитель помощника президента США Дональда Трампа по российским и европейским делам в первый срок, сказала, что Россия, несмотря на статус арктической державы, не представляет непосредственной угрозы для Гренландии. «Трамп стал одержим идеей завладеть этой землей. Он хочет заключить самую крупную земельную сделку в истории, вот в чем суть», — объяснила Хилл.

Сенатор и заместитель председателя Комитета по разведке Марк Уорнер, демократ от штата Вирджиния, заявил газете, что в настоящее время нет никакой военной угрозы со стороны России или Китая для Гренландии.

«Единственная непосредственная угроза сейчас исходит от Соединенных Штатов, и ходят разговоры о захвате территории у одного из наших ближайших союзников», — рассудил Уорнер.

С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что контролировать Гренландию должны США. Он утверждал, что остров «абсолютно необходим» для национальной безопасности Штатов. Американский лидер не исключал, что контроль над Гренландией установят силовым путем. Однако в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января он сказал, что Штаты не будут использовать для этого военную силу.

США хотят переписать оборонное соглашение с Данией, чтобы убрать любые ограничения на военное присутствие в Гренландии, писал Bloomberg. По соглашению 1951 года Соединенные Штаты могут открывать и поддерживать военные базы на острове как часть системы коллективной обороны НАТО. Соглашение подтверждает суверенитет Дании над Гренландией. В 2004 году было дополнительно закреплено, что любые действия США на острове должны осуществляться с уважением к датской юрисдикции. В настоящее время в Гренландии функционирует только база космических сил США Питуффик.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Reuters раскрыл, что Трамп готов подписать с Данией сделку по острову. При этом Рютте уточнил, что их с американским президентом разговор не касался темы ресурсов Гренландии.

22 января вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью американскому телеканалу Newsmax заявил, что Соединенные Штаты уже обеспечивают защиту Гренландии и должны получать часть ее ресурсов из-за ее стратегической важности.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с содержанием переговоров, основы сделки включают размещение американских ракет и укрепленное присутствие НАТО, а также права США на добычу полезных ископаемых, чтобы не допустить на остров интересы Китая

Ранее, 18 января, газет The Washington Post писала, что интерес к Арктике, в том числе Гренландии, будет расти и дальше в связи с таянием льдов.