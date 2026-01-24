WSJ рассказала, как Трамп заставил Европу вспомнить о зависимости от США

Страны ЕС, в частности, зависимы от сервисов крупных технологических компаний, пишет WSJ. В Европе работают над продвижением технологического суверенитета. The Economist сообщил о зависимости стран ЕС от США в сфере обороны

Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию подтолкнули европейских чиновников и дипломатов к пересмотру своих взглядов на необходимость для Европы ограничить свою зависимость от США — от технологий и обороны до торговли. Сейчас в ЕС работают над продвижением технологического суверенитета. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников.

Масштабы зависимости Европы от американских технологий никогда не были столь велики, особенно в отношении облачных вычислительных сервисов от таких компаний, как Amazon, Google и Microsoft, пишет WSJ. По данным исследовательской компании IDC, в 2024 году европейские клиенты потратили почти $25 млрд на инфраструктурные услуги от пяти крупнейших американских облачных компаний, что составляет 83% всего европейского рынка, передает газета. По данным правительства США, в 2024 году американские технологические компании экспортировали в Европу так называемые цифровые услуги на сумму более $360 млрд, включая рекламу и инструменты искусственного интеллекта.

Европейский парламент 22 января принял резолюцию о «технологическом суверенитете», которая призывает отдавать предпочтение европейским продуктам в государственных закупках и предлагает разработать законодательство для поддержки локальных поставщиков облачных услуг, сообщает газета.

По данным источников, знакомых с ситуацией, исполнительные органы ЕС уже работают над соответствующим законодательным пакетом. Как отметил один из чиновников, в ходе обсуждений открыто рассматриваются риски безопасности, связанные с использованием американских технологий, — дискуссия, которая была бы невозможна еще полгода назад.

Представители ЕС подчеркивают, что цель инициативы — снизить зависимость и усилить позиции европейских компаний, а не полностью исключить американские технологии, пишет WSJ.

Кроме того, The Economist сообщил, что на фоне спора по Гренландии Европа все еще остается зависимой от поставок американского оружия. Так, европейские страны закупают для Украины американское вооружение (которое администрация Байдена ранее поставляла безвозмездно) в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). На данный момент в рамках этой программы ЕС уже израсходовал $5 млрд, и планирует сохранять ежемесячные расходы на уровне около $1 млрд до конца текущего года, пишет издание.

Европе потребуется от пяти до десяти лет для перевооружения и воссоздания уникальных военных возможностей, которые в настоящее время обеспечивают США, пишет The Economist. Ключевыми направлениями для развития могут стать воздушная и геопространственная разведка, наблюдение и рекогносцировка (предварительное обследование местности), системы командования и управления, стратегические воздушные перевозки, наземные высокоточные ударные средства большой дальности, а также облачные вычисления.

Аналитики ожидают сокращения численности войск США в Европе примерно на 30 тыс. человек, пишет издание. Однако администрация Дональда Трампа может пойти дальше, ускорив вывод критических американских разведывательных и командных систем из НАТО. Дополнительным рычагом давления может стать ограничение поддержки истребителей F-35, жизненный цикл которых зависит от американских поставок и обновлений программного обеспечения. Эта зависимость делает европейские страны особенно уязвимыми, сообщает The Economist.

На этой неделе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заключил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте рамочное соглашение о будущем статусе Гренландии. Согласно документу Вашингтон отказывается от планов силового захвата острова, но получает право разместить на его территории элементы системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», испытания которой запланированы на 2028 год.

В Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре 2025 года, было отмечено, что США «больше не Атлант», удерживающий мировой порядок. Приоритетом в отношении Европы названа поддержка ее способности действовать как объединение суверенных государств, берущих на себя основную ответственность за собственную безопасность и предотвращение доминирования в регионе враждебных держав. В Стратегии национальной обороны, опубликованной в январе 2026 года, указано, что ответственность за урегулирование на Украине также в большей степени лежит на Европе, а приоритеты Вашингтона — угрозы от миграции и наркотиков в Западном полушарии, защита своей территории и сдерживание Китая.