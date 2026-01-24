В Мурманскую область после отключений света доставили первые опоры ЛЭП
На фоне энергоаварии и масштабных отключений электричества в Мурманскую область доставили первые опоры линии электропередачи (ЛЭП) из карельского поселка Лоухи, сообщили «Россети Северо-запад» в своем телеграм-канале.
В ближайшее время конструкции доставят к месту повреждений.
Новые опоры также должны доставить из Ленинградской области.
Обрушение пяти опор для ЛЭП, произошло вечером 23 января — Мурманск и Североморск оказались частично обесточены. В области ввели режим повышенной готовности. Восстановление энергоснабжения, по словам губернатора Андрея Чибиса, займет не менее суток.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса). По версии следствия, сотрудники сетевой организации не обеспечили надлежащее содержание линий электропередачи и не приняли своевременных мер после аварийных ситуаций. Это привело к резкому падению напряжения и отключению электроэнергии.
По состоянию на 18:00 24 января электроснабжение ограничено у 10% жителей Мурманска, электроснабжение восстановлено на всех котельных.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»