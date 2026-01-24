 Перейти к основному контенту
Общество
В Мурманскую область после отключений света доставили первые опоры ЛЭП

В Мурманскую область после отключений света доставили первые опоры ЛЭП
На фоне энергоаварии и масштабных отключений электричества в Мурманскую область доставили первые опоры линии электропередачи (ЛЭП) из карельского поселка Лоухи, сообщили «Россети Северо-запад» в своем телеграм-канале.

В ближайшее время конструкции доставят к месту повреждений.

Новые опоры также должны доставить из Ленинградской области.

В Мурманске из-за отключений света открыли пункты обогрева
Общество
Фото:citymurmanskru / Telegram

Обрушение пяти опор для ЛЭП, произошло вечером 23 января — Мурманск и Североморск оказались частично обесточены. В области ввели режим повышенной готовности. Восстановление энергоснабжения, по словам губернатора Андрея Чибиса, займет не менее суток.

Мурманск и Североморск остались без света из-за непогоды. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:ilebedevmurmansk / Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса). По версии следствия, сотрудники сетевой организации не обеспечили надлежащее содержание линий электропередачи и не приняли своевременных мер после аварийных ситуаций. Это привело к резкому падению напряжения и отключению электроэнергии.

По состоянию на 18:00 24 января электроснабжение ограничено у 10% жителей Мурманска, электроснабжение восстановлено на всех котельных.

Александра Озерова
Мурманская область Карелия ЛЭП
