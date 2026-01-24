Появились кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле

Корреспондент ВГТРК Кирилл Зарубин опубликовал кадры с переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле, которые прошли 22 января. Видео Зарубин выложил в своем телеграм-канале.

Встреча началась вечером 22 января и завершилась в ночь на 23-е. Она продлилась более трех с половиной часов. От российской стороны, кроме Путина, в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов приняли участие также зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум. Последнего Дональд Трамп недавно назначил старшим советником исполнительного комитета созданного им «Совета мира».

Кремль сообщал, что на переговорах 22 января будут обсуждаться урегулирование с Украиной и «другие сопутствующие темы». Путин говорил, что стороны должны рассмотреть приглашение Москвы в «Совет мира» и судьбу замороженных российских активов.