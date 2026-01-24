 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Появились кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине

Корреспондент ВГТРК Кирилл Зарубин опубликовал кадры с переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле, которые прошли 22 января. Видео Зарубин выложил в своем телеграм-канале.

Встреча началась вечером 22 января и завершилась в ночь на 23-е. Она продлилась более трех с половиной часов. От российской стороны, кроме Путина, в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов приняли участие также зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум. Последнего Дональд Трамп недавно назначил старшим советником исполнительного комитета созданного им «Совета мира».

Что известно о прошедших переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером
Политика
Стивен Уиткофф и&nbsp;Джаред&nbsp;Кушнер

Кремль сообщал, что на переговорах 22 января будут обсуждаться урегулирование с Украиной и «другие сопутствующие темы». Путин говорил, что стороны должны рассмотреть приглашение Москвы в «Совет мира» и судьбу замороженных российских активов.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин Стив Уиткофф переговоры Кремль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Джош Грюнбаум фото
Джош Грюнбаум
комиссар Федеральной службы по закупкам США
1 января 1986 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
