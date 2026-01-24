Захарова назвала «варварским преступлением» удар ВСУ по бригаде медиков

Фото: SALDO_VGA / Telegram

Удар беспилотника ВСУ по машине скорой помощи в Херсонской области является варварским преступлением против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, призвав международные профильные организации дать оценку произошедшему.

Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Утром 24 января ВСУ атаковали медицинский автомобиль Алешковской больницы, в котором находились три медика. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, врачи пыталась доехать к тяжелобольному человеку. Все члены бригады погибли.

Захарова напомнила, что атаки на гражданский медицинский транспорт запрещены международным гуманитарным правом и отметила, что подвергшаяся удару медицинская машина имела всю необходимую маркировку.

Она сообщила, что российские сотрудники правоохранительных органов расследуют случившееся и «сделают все, чтобы организаторы и исполнители этого преступления понесли наказание».

«Требуем от международных профильных структур дать объективную и беспристрастную оценку этому и другим преступлениям», — говорится в комментарии.