 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова назвала «варварским преступлением» удар ВСУ по бригаде медиков

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Удар беспилотника ВСУ по машине скорой помощи в Херсонской области является варварским преступлением против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, призвав международные профильные организации дать оценку произошедшему.

Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Утром 24 января ВСУ атаковали медицинский автомобиль Алешковской больницы, в котором находились три медика. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, врачи пыталась доехать к тяжелобольному человеку. Все члены бригады погибли.

Захарова напомнила, что атаки на гражданский медицинский транспорт запрещены международным гуманитарным правом и отметила, что подвергшаяся удару медицинская машина имела всю необходимую маркировку.

Сальдо сообщил о гибели бригады медиков в Херсонской области
Общество
Фото:SALDO_VGA / Telegram

Она сообщила, что российские сотрудники правоохранительных органов расследуют случившееся и «сделают все, чтобы организаторы и исполнители этого преступления понесли наказание».

«Требуем от международных профильных структур дать объективную и беспристрастную оценку этому и другим преступлениям», — говорится в комментарии.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Мария Захарова Херсонская область Скорая помощь беспилотники
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Сальдо сообщил о гибели бригады медиков в Херсонской области
Общество
Помощник главы округа в Белгородской области погиб при атаке беспилотника
Политика
В Белгородской области при взрыве дрона погибла женщина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Захарова назвала «варварским преступлением» удар ВСУ по бригаде медиков Политика, 20:43
В Миннеаполисе агенты ICE застрелили еще одного человека Политика, 20:31
Клуб Овечкина подписал новый контракт с российским хоккеистом Спорт, 20:28
WSJ рассказала, как Трамп заставил Европу вспомнить о зависимости от США Политика, 20:23
Появились кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле Политика, 20:19
ОАЭ раскрыли, как прошли переговоры по Украине в Абу-Даби Политика, 20:11
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Стали известны дата и место следующих переговоров России, США и Украины Политика, 19:56
В Мурманскую область после отключений света доставили первые опоры ЛЭП Общество, 19:52
Режиссера Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве Общество, 19:48
Чиновники и аналитики США не увидели угрозы России и Китая для Гренландии Политика, 19:39
«Бавария» в матче с «Аугсбургом» впервые проиграла в сезоне бундеслиги Спорт, 19:30
СКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл бывшему клубу Ларионова Спорт, 19:14
Самолет с участниками российской делегации вылетел из Абу-Даби Политика, 19:00