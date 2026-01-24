Режиссера Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Александр Олейников (Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»)

Продюсера и телеведущего Александра Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище 28 января. Об этом сообщила его дочь «РИА Новости».



Александр Олейников, как сообщил ранее его сын РБК, умер в возрасте 60 лет в ночь на 24 января 2026 года.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Получил образование во ВГИКе и Московском государственном институте культуры (МГИК). Работать на телевидении он стал с 1985 года, снимая как режиссер музыкальные ролики немецкого певца Дитера Болена.

В 1992 году Олейников вел программу X советской и российской телекомпании ВИD. Через год начал работать на телеканале «ТВ-6 Москва», был секретарем Союза кинематографистов.

В начале 2000-х Олейников стал членом Академии российского телевидения. В 2002–2006 годах работал в качестве руководителя проектов «Доброе утро, Россия», «Вести +» на телеканале «Россия». Оттуда он перешел на должность главного продюсера ОАО «ТВ Центр».