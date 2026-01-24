 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Режиссера Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Александр Олейников
Александр Олейников (Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»)

Продюсера и телеведущего Александра Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище 28 января. Об этом сообщила его дочь «РИА Новости».

Александр Олейников, как сообщил ранее его сын РБК, умер в возрасте 60 лет в ночь на 24 января 2026 года.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Получил образование во ВГИКе и Московском государственном институте культуры (МГИК). Работать на телевидении он стал с 1985 года, снимая как режиссер музыкальные ролики немецкого певца Дитера Болена.

В 1992 году Олейников вел программу X советской и российской телекомпании ВИD. Через год начал работать на телеканале «ТВ-6 Москва», был секретарем Союза кинематографистов.

В начале 2000-х Олейников стал членом Академии российского телевидения. В 2002–2006 годах работал в качестве руководителя проектов «Доброе утро, Россия», «Вести +» на телеканале «Россия». Оттуда он перешел на должность главного продюсера ОАО «ТВ Центр».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Троекуровское кладбище телеведущий похороны
Материалы по теме
В возрасте 60 лет умер продюсер и телеведущий Александр Олейников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Захарова назвала «варварским преступлением» удар ВСУ по бригаде медиков Политика, 20:43
В Миннеаполисе агенты ICE застрелили еще одного человека Политика, 20:31
Клуб Овечкина подписал новый контракт с российским хоккеистом Спорт, 20:28
WSJ рассказала, как Трамп заставил Европу вспомнить о зависимости от США Политика, 20:23
Появились кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле Политика, 20:19
ОАЭ раскрыли, как прошли переговоры по Украине в Абу-Даби Политика, 20:11
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Стали известны дата и место следующих переговоров России, США и Украины Политика, 19:56
В Мурманскую область после отключений света доставили первые опоры ЛЭП Общество, 19:52
Режиссера Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве Общество, 19:48
Чиновники и аналитики США не увидели угрозы России и Китая для Гренландии Политика, 19:39
«Бавария» в матче с «Аугсбургом» впервые проиграла в сезоне бундеслиги Спорт, 19:30
СКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл бывшему клубу Ларионова Спорт, 19:14
Самолет с участниками российской делегации вылетел из Абу-Даби Политика, 19:00