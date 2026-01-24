 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

«РБК-Украина» раскрыл детали переговоров России, США и Украины в ОАЭ

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Reuters
Фото: Reuters

На переговорах в Абу-Даби Россия настаивала на выводе ВСУ из неподконтрольной России части Донбасса, Украина не согласилась, выразив готовность обсуждать территориальный вопрос, исходя из текущей линии соприкосновения. В политической части на переговорах прорыва не было. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.

Он пояснил, что встреча 23 января представляла собой вводный, первый раунд. 24 января делегации собрались в расширенном формате, после чего разделились на две рабочие группы: политическую и военную.

Прогресса удалось достичь в военном блоке, передает издание. Стороны, в частности, обсудили сценарии разведения сил и механизмы мониторинга соблюдения перемирия. Кроме того, делегации рассмотрели создание центра контроля и координации режима прекращения боевых действий, а также определение, что считать прекращением огня и его нарушением.

По информации собеседника «РБК-Украина», вопрос «энергетического перемирия», о котором ранее писала Financial Times, на встрече в Абу-Даби не обсуждался. Стороны договорились продолжить переговоры в том же формате рабочих подгрупп примерно через неделю, добавил он.

С 23 по 24 января в ОАЭ состоялась встреча делегаций США, России и Украины. Следующий раунд переговоров пройдет 1 февраля в Абу-Даби, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. МИД ОАЭ оценил встречу как беспрецедентную, она прошла в «конструктивной и позитивной» атмосфере. В ходе переговоров российские и украинские делегации контактировали напрямую "по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения", отметило ведомство.

Материал дополняется

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Егор Алимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Кривом Роге протестующие заблокировали дорогу из-за отключений света Политика, 22:21
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Рябков сообщил, что США не отпустили захваченных на танкере россиян Политика, 21:46
«РБК-Украина» раскрыл детали переговоров России, США и Украины в ОАЭ Политика, 21:40
Украина начала импортировать еще больше электричества из Европы Политика, 21:24
IBU дисквалифицировал немцев после победы в сингл-миксте на этапе КМ Спорт, 21:14
Белый дом ответил сомневающимся в существовании пингвинов в Гренландии Политика, 21:10
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
На матч НБА вышла самая молодая стартовая пятерка в истории Спорт, 21:01
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Захарова назвала «варварским преступлением» удар ВСУ по бригаде медиков Политика, 20:43
В Миннеаполисе агенты ICE застрелили еще одного человека Политика, 20:31
Клуб Овечкина подписал новый контракт с российским хоккеистом Спорт, 20:28
WSJ рассказала, как Трамп заставил Европу вспомнить о зависимости от США Политика, 20:23
Появились кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле Политика, 20:19