«РБК-Украина» раскрыл детали переговоров России, США и Украины в ОАЭ

Фото: Reuters

На переговорах в Абу-Даби Россия настаивала на выводе ВСУ из неподконтрольной России части Донбасса, Украина не согласилась, выразив готовность обсуждать территориальный вопрос, исходя из текущей линии соприкосновения. В политической части на переговорах прорыва не было. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.

Он пояснил, что встреча 23 января представляла собой вводный, первый раунд. 24 января делегации собрались в расширенном формате, после чего разделились на две рабочие группы: политическую и военную.

Прогресса удалось достичь в военном блоке, передает издание. Стороны, в частности, обсудили сценарии разведения сил и механизмы мониторинга соблюдения перемирия. Кроме того, делегации рассмотрели создание центра контроля и координации режима прекращения боевых действий, а также определение, что считать прекращением огня и его нарушением.

По информации собеседника «РБК-Украина», вопрос «энергетического перемирия», о котором ранее писала Financial Times, на встрече в Абу-Даби не обсуждался. Стороны договорились продолжить переговоры в том же формате рабочих подгрупп примерно через неделю, добавил он.

С 23 по 24 января в ОАЭ состоялась встреча делегаций США, России и Украины. Следующий раунд переговоров пройдет 1 февраля в Абу-Даби, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. МИД ОАЭ оценил встречу как беспрецедентную, она прошла в «конструктивной и позитивной» атмосфере. В ходе переговоров российские и украинские делегации контактировали напрямую "по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения", отметило ведомство.

