 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Рябков сообщил, что США не отпустили захваченных на танкере россиян

Рябков: США до сих пор не отпустили захваченных на танкере Marinera россиян
Фото: Russell Cheyne / Reuters
Фото: Russell Cheyne / Reuters

США до сих пор не выполнили свое обещание освободить двух российских моряков с захваченного в Северной Атлантике танкера Marinera, сообщил ТАСС заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«Мы до сих пор не имеем ясности, когда же наконец американская сторона выполнит данное ею — причем на самом высоком уровне — обещание отпустить российских граждан из состава экипажа задержанного американцами танкера Marinera», — сказал он.

Судно под российским флагом было задержано береговой охраной США 7 января по подозрению в нарушении американских санкций. Официальной информации о числе россиян на борту не поступало, однако, по данным источников RT, на танкере находились двое граждан России.

Трамп освободил двух россиян с захваченного США танкера Marinera
Политика
Фото:US_EUCOM / X

После обращений Москвы президент США Дональд Трамп 9 января принял решение освободить двух российских членов экипажа, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Два дня назад, 22 января, Захарова, комментируя ситуацию с российскими моряками, выразила надежду, что вопрос будет решен в самое ближайшее время и россияне смогут вернуться на родину. Тогда она подчеркнула, что «невозможно даже представить», чтобы орган власти в США, подчиняющийся президенту, не исполнял его решения. О том, что США еще не освободили российских моряков с захваченного танкера, ранее сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. «Мы ожидаем, что американские коллеги выполнят свое обещание, которое, как я уже сказал, нам было передано», — сказал он.

Marinera шел под российским флагом, ранее он носил название Bella-1 и ходил под флагом Панамы. Судно начала преследовать Береговая охрана США, когда оно отходило от Южной Америки. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Александра Озерова
Сергей Рябков россияне США танкер
Материалы по теме
В МИДе сообщили, что США не отпустили моряков с танкера «Маринера»
Политика
Лавров заявил, что США не освободили захваченных на танкере россиян
Политика
Медведев усомнился в адекватности защиты танкера Marinera флагом России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Кривом Роге протестующие заблокировали дорогу из-за отключений света Политика, 22:21
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Рябков сообщил, что США не отпустили захваченных на танкере россиян Политика, 21:46
«РБК-Украина» раскрыл детали переговоров России, США и Украины в ОАЭ Политика, 21:40
Украина начала импортировать еще больше электричества из Европы Политика, 21:24
IBU дисквалифицировал немцев после победы в сингл-миксте на этапе КМ Спорт, 21:14
Белый дом ответил сомневающимся в существовании пингвинов в Гренландии Политика, 21:10
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
На матч НБА вышла самая молодая стартовая пятерка в истории Спорт, 21:01
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Захарова назвала «варварским преступлением» удар ВСУ по бригаде медиков Политика, 20:43
В Миннеаполисе агенты ICE застрелили еще одного человека Политика, 20:31
Клуб Овечкина подписал новый контракт с российским хоккеистом Спорт, 20:28
WSJ рассказала, как Трамп заставил Европу вспомнить о зависимости от США Политика, 20:23
Появились кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле Политика, 20:19