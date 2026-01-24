Рябков сообщил, что США не отпустили захваченных на танкере россиян

Рябков: США до сих пор не отпустили захваченных на танкере Marinera россиян

Фото: Russell Cheyne / Reuters

США до сих пор не выполнили свое обещание освободить двух российских моряков с захваченного в Северной Атлантике танкера Marinera, сообщил ТАСС заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«Мы до сих пор не имеем ясности, когда же наконец американская сторона выполнит данное ею — причем на самом высоком уровне — обещание отпустить российских граждан из состава экипажа задержанного американцами танкера Marinera», — сказал он.

Судно под российским флагом было задержано береговой охраной США 7 января по подозрению в нарушении американских санкций. Официальной информации о числе россиян на борту не поступало, однако, по данным источников RT, на танкере находились двое граждан России.

После обращений Москвы президент США Дональд Трамп 9 января принял решение освободить двух российских членов экипажа, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Два дня назад, 22 января, Захарова, комментируя ситуацию с российскими моряками, выразила надежду, что вопрос будет решен в самое ближайшее время и россияне смогут вернуться на родину. Тогда она подчеркнула, что «невозможно даже представить», чтобы орган власти в США, подчиняющийся президенту, не исполнял его решения. О том, что США еще не освободили российских моряков с захваченного танкера, ранее сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. «Мы ожидаем, что американские коллеги выполнят свое обещание, которое, как я уже сказал, нам было передано», — сказал он.

Marinera шел под российским флагом, ранее он носил название Bella-1 и ходил под флагом Панамы. Судно начала преследовать Береговая охрана США, когда оно отходило от Южной Америки. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название.