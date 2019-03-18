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Суверенизация потребовала бюджетных средств
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Газета
Суверенизация потребовала бюджетных средств
Газета № 030 (2985) (1803) Технологии и медиа,
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Суверенизация потребовала бюджетных средств
Члены Совета Федерации предложили компенсировать операторам затраты на защиту Рунета
Сенаторы внесли в законопроект о суверенном Рунете поправку о компенсации из бюджета затрат операторов на обслуживание оборудования для его исполнения. Также провайдеров освободят от ответственности перед абонентами за сбои в Сети
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Смягчение для операторов

Сенаторы предложат компенсировать из бюджета затраты операторов связи на исполнение так называемого законопроекта о суверенном Рунете. Это требование представителей Совета Федерации есть в числе поправок ко второму чтению законопроекта, рассказала РБК соавтор документа сенатор Людмила Бокова.

Законопроект, внесенный в Госдуму в конце прошлого года, предусматривает меры по защите российского интернета от угроз со стороны других государств, в частности США. Его авторами стали также сенатор Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Документ также вносит поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», направленные на укрепление суверенитета российского интернета.

Компенсация из бюджета — «единственный вариант», пояснила сенатор. В противном случае операторам связи придется нести дополнительные затраты. «Поскольку технические средства, которые планируются к установке, будут приобретаться за счет бюджета, то и обслуживание этих устройств должно также компенсироваться из бюджетных средств», — сказала она.

По ее словам, одна из целей документа — сделать так, чтобы операторы не несли дополнительных расходов. Ранее соавтор документа, сенатор Андрей Клишас, заявлял, что в бюджете предусмотрено 20 млрд руб. на выполнение требований законопроекта о защите Рунета от внешних угроз. Бокова подтвердила, что речь идет о такой сумме, хотя «пока это очень приблизительно».

Что предлагает законопроект

Законопроект о суверенном Рунете предписывает всем операторам связи установить специальное оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор и которое будет противодействовать угрозам. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета ведомство сможет брать на себя централизованное управление сетью. Кроме того, оборудование будет фильтровать весь трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы (сейчас операторы фильтруют трафик самостоятельно, но качество фильтрации зависит от возможностей каждого).

Законопроект меняет систему организации обмена трафиком на территории страны: он должен проходить только через точки обмена, внесенные в специальный реестр. Предлагается создать национальную систему получения информации о доменных именах и сетевых адресах, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.

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Освобождение от ответственности

Еще одно предложение сенаторов касается освобождения провайдеров от ответственности перед клиентами, если в работе Сети произошли сбои из-за работы «специальных средств противодействия угрозам».

По словам Боковой, в первоначальной версии законопроект предусматривал освобождение от ответственности операторов связи за нарушение лицензионных условий в случае, если сбои в Сети были вызваны работой устанавливаемого оборудования. «Скорее всего, в законопроекте мы будем предлагать закрепить случаи, при наличии которых оператор связи будет освобождаться от ответственности по договору с абонентом или его ответственность будет ограничена. Но тогда нам следует также определить порядок, как абонент сможет получить компенсацию причиненных ему убытков», — отметила она.

Если будет предусмотрена возможность компенсации убытков за счет государства, то «чиновники будут задумываться, прежде чем принимать решение о вмешательстве в Сеть». Это поможет исключить «случаи чрезмерных последствий», посчитала Бокова. «Прежде чем включить рубильник — десять раз подумай, как это отразится на сетях, не пострадают ли чувствительные сервисы — телемедицина, платежи, передача данных, там, где это происходит через интернет», — добавила сенатор.

Одновременное включение

Включение «специальных средств противодействия угрозам» должно происходить одновременно у всех операторов, сказала Бокова РБК. «Не должно быть такой ситуации, когда у одного оператора связи это устройство стоит и работает, а у другого — нет», — подчеркнула она. «Иное будет означать, что участники рынка будут находиться в неравных регуляторных условиях и это может отразиться на конкуренции», — отметила Бокова.

Для включения необходимых устройств понадобится «переходный период», сказала сенатор. «Необходимо поставить, протестировать и только после этого одновременно включать на всех сетях», — сообщила она.

Ранее источник, знакомый с ходом работы над законопроектом, рассказал, что «если государство не сможет предоставить оператору необходимое для контроля за трафиком оборудование, этот оператор сможет продолжить свою работу по старинке», то есть без установки оборудования.

Основные поправки к законопроекту должны быть внесены ко второму чтению. Помимо Совета Федерации их готовят члены нижней палаты парламента, а также правительство. Дата второго чтения пока не назначена.

Против законопроекта выступали участники и эксперты рынка. В декабре 2018 года рабочая группа при правительстве «Связь и IT» сообщила, что он может привести к нарушениям работы интернета, тогда государству придется компенсировать операторам связи до 134 млрд руб. в год. Дополнительных расходов потребуют создание и ведение реестра точек обмена трафика и расширение штата Роскомнадзора. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину предупреждал, что реализация законопроекта может стать причиной катастрофического отказа работы сетей связи в России. В комиссии по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям РСПП также указывали, что операторам связи придется тратить дополнительные средства на установку и обслуживание оборудования — для крупных компаний расходы могут составить до 2 млрд руб. в течение пяти лет. Комиссия предлагала доработать законопроект — в частности, исключить из него пункт о создании национальной системы доменных имен, так как в России уже есть 11 корневых серверов DNS, а также выработать порядок управления трафиком и применять его только к объектам критической инфраструктуры.

Авторы: Евгения Кузнецова, Евгения Баленко.
Теги: Рунет , законопроект , кибербезопасность
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