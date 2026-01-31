В Бодайбо ввели локальный режим ЧС из-за перемерзания водопровода
В городе Бодайбо Иркутской области ввели локальный режим чрезвычайной ситуации локального характера из-за перемерзания водопровода. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
Режим ЧС распространяется на ряд домов, оставшихся без отопления.
Из-за перемерзания водопровода остановилась работа четырех котельных. Кобзев отметил, что аварийные бригады отогревали магистраль всю ночь.
30 января губернатор сообщал, что из-за аварии на водопроводе без водоснабжения и тепла остался 141 дом, где проживают 1321 человек, и две школы. Для жителей подготовили два пункта временного размещения — в детских садах № 32 «Сказка» (улица Карла Либкнехта, 77) и № 35 «Радуга» (улица Володарского, 89).
