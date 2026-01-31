Высота снежного покрова в Москве увеличилась на 31 см за пять дней
Высота снежного покрова в Москве увеличилась на 31 см за пять дней. Об этом сообщили в Гидрометцентре, передает ТАСС.
26 января на опорной метеостанции ВДНХ было зафиксировано 30 см снега, к 30 января показатель достиг 61 см. Таким образом, высота снежного покрова на главной метеостанции превысила норму почти в два раза, отметили синоптики.
В центре Москвы прирост снежного покрова оказался еще больше — 33 см. Метеостанция Балчуг зафиксировала увеличение покрова с 36 см в понедельник до 69 см в пятницу.
Сильный снегопад в Москве начался вечером 26 января. По прогнозам синоптиков, он будет идти до конца недели, но станет менее интенсивным.
Утром 29 января высота снежного покрова побила 70-летний рекорд. На московской метеостанции ВДНХ высота достигла 62 см, что на 5 см превысило суточное рекордное значение 1956 года (57 см).
Текущий январь в столице стал самым снежным с 1823 года. Метеорологическая обсерватория МГУ зафиксировала почти 92 мм осадков. Рекордным количеством осадков в январе остается значение 122 мм, отмеченное в 1823 году.
