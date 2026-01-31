В Киеве из-за отключения электричества перестало работать метро
В Киеве из-за отключения электроснабжения была остановлена работа метро, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
«Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена сейчас могут работать как укрытие», — написал он.
Помимо этого, движение поездов было приостановлено и в Харьковском метро, сообщила пресс-служба метрополитена.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции