Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве из-за отключения электричества перестало работать метро

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Yan Dobronosov / Reuters
Фото: Yan Dobronosov / Reuters

В Киеве из-за отключения электроснабжения была остановлена работа метро, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена сейчас могут работать как укрытие», — написал он.

Помимо этого, движение поездов было приостановлено и в Харьковском метро, сообщила пресс-служба метрополитена.

Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения ЛЭП
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Материал дополняется

Авторы
Александра Озерова
