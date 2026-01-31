В Киеве из-за отключения электричества перестало работать метро

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

В Киеве из-за отключения электроснабжения была остановлена работа метро, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена сейчас могут работать как укрытие», — написал он.

Помимо этого, движение поездов было приостановлено и в Харьковском метро, сообщила пресс-служба метрополитена.

Материал дополняется