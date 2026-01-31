Призер чемпионата России в составе «Спартака» Кариока завершил карьеру
Бывший футболист московского «Спартака», бразильский полузащитник Рафаэл Кариока объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
«Пришло время сказать спасибо. Футболу, который научил меня, бросил мне вызов и позволил мне воплотить в жизнь мечты, которые я буду хранить вечно. Клубам, за которые я играл, товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто был частью этого пути», — написал Кариока в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
С 2017 года по июль 2025-го Кариока играл за мексиканский «УАНЛ Тигрес», с которым он выиграл три чемпионата страны, а также Лигу чемпионов КОНКАКАФ (2020).
В «Спартаке» Кариока играл с 2009 по 2015 год, с перерывами на аренду в «Васко да Гама» и «Атлетико Минейро». В составе московского клуба бразилец дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России (2009, 2012). Также он выступал за «Гремио».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции