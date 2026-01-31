 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Вест Хэм 1 1,56 x 4,5 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Ньюкасл 1 1,77 x 4,1 2 4,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Гамбург Бавария 1 9,5 x 6,2 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Призер чемпионата России в составе «Спартака» Кариока завершил карьеру

Последним клубом бразильского полузащитника был мексиканский «УАНЛ Тигрес», который он покинул в прошлом году
Рафаэл Кариока
Рафаэл Кариока (Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press)

Бывший футболист московского «Спартака», бразильский полузащитник Рафаэл Кариока объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

«Пришло время сказать спасибо. Футболу, который научил меня, бросил мне вызов и позволил мне воплотить в жизнь мечты, которые я буду хранить вечно. Клубам, за которые я играл, товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто был частью этого пути», — написал Кариока в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

С 2017 года по июль 2025-го Кариока играл за мексиканский «УАНЛ Тигрес», с которым он выиграл три чемпионата страны, а также Лигу чемпионов КОНКАКАФ (2020).

В «Спартаке» Кариока играл с 2009 по 2015 год, с перерывами на аренду в «Васко да Гама» и «Атлетико Минейро». В составе московского клуба бразилец дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России (2009, 2012). Также он выступал за «Гремио».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва спортивная карьера
Материалы по теме
Самошников покинул сборы «Спартака» в ОАЭ по медицинским показаниям
Спорт
«Спартак» представил новичка видеороликом в стиле South Park
Спорт
Бывший футболист «Спартака» и «Челси» Мозес перешел в клуб из Казахстана
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Губернатор Белгородской области рассказал о сбоях в работе Telegram Политика, 14:21
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Дмитриев сообщил о своем визите в Майами Политика, 14:07
В Мурманске и Североморске после аварии на ЛЭП заработали котельные Общество, 14:02
Уроженка Москвы обыграла Соболенко в финале Australian Open Спорт, 14:02
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Валиева заявила, что «кайфует» от работы с новым тренером Спорт, 13:50
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Власти рассказали, почему отключилось электричество в Мурманске Общество, 13:47
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Киеве полностью отключили водоснабжение из-за аварии в энергетике Политика, 13:27
Шмыгаль назвал причину масштабного отключения электричества на Украине Общество, 13:24
Матчи КХЛ пройдут в Китае впервые с 2020 года Спорт, 13:15
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
От первого пассажирского рейса до продажи: история аэропорта Домодедово Бизнес, 13:01 