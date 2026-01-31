 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Жителей Мурманска призвали сократить энергопотребление из-за аварии

Жителей Мурманска призвали сократить энергопотребление из-за аварии на ЛЭП

(Фото: ilebedevmurmansk / Telegram)
Пункт помощи в Мурманске
(Фото: ilebedevmurmansk / Telegram)
Пункт помощи в Мурманске
(Фото: ilebedevmurmansk / Telegram)
Пункт помощи в Мурманске
(Фото: ilebedevmurmansk / Telegram)
Пункт помощи в Мурманске
(Фото: ilebedevmurmansk / Telegram)
Пункт помощи в Мурманске
(Фото: ilebedevmurmansk / Telegram)
Пункт помощи в Мурманске
(Фото: ilebedevmurmansk / Telegram)
Пункт помощи в Мурманске
(Фото: ilebedevmurmansk / Telegram)
Пункт помощи в Мурманске
(Фото: ilebedevmurmansk / Telegram)
Пункт помощи в Мурманске
(Фото: ilebedevmurmansk / Telegram)
Пункт помощи в Мурманске
(Фото: ilebedevmurmansk / Telegram)

Мэр Мурманска Иван Лебедев призвал жителей Первомайского и Октябрьского округов сократить энергопотребление из-за аварии на линии электропередачи.

«Просим снизить энергопотребление и ограничить использование мощных электроприборов, таких как стиральные машины, бойлеры, электроплиты, обогреватели», — написал он в своем телеграм-канале.

Просьбу он объяснил необходимостью высвобождения дополнительных мощностей.

На фоне частичных отключений электроэнергии в Мурманске начали работу пункты поддержки населения — они будут доступны до полуночи. В городе также развернуты полевые кухни, которые будут работать с 16:00 до 00:00, кроме того, там в два этапа будет организована раздача продуктовых наборов.

Мэр Мурманска сообщил об отключении уличного освещения из-за аварии
Общество

31 января Мурманск и Североморск снова частично остались без электроэнергии из-за отключения электроснабжения на участке ЛЭП с временными опорами. Компания «Россети Северо-Запад» сообщила, что нарушение произошло на другом участке ЛЭП, а временные конструкции не повреждены.

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, специалисты переподключают потребителей в рамках уже отработанного алгоритма.

В Мурманске отменили школьные занятия и перевели общественный транспорт на особый режим работы. В городе для перераспределения электричества также отключили уличное освещение, аналогичная мера была принята в Североморске.

В Североморске, помимо этого, электричество отключили еще в нескольких десятках домов, а в районе «Большое Сафоново» возникли проблемы с теплоснабжением. По данным сервиса «Яндекс Погода», на момент подготовки публикации температура в городе достигает минус 19 градусов.

Читайте РБК в Telegram.

Александра Озерова
Мурманск Мурманская область электричество электроэнергия
