Жителей Мурманска призвали сократить энергопотребление из-за аварии
Мэр Мурманска Иван Лебедев призвал жителей Первомайского и Октябрьского округов сократить энергопотребление из-за аварии на линии электропередачи.
«Просим снизить энергопотребление и ограничить использование мощных электроприборов, таких как стиральные машины, бойлеры, электроплиты, обогреватели», — написал он в своем телеграм-канале.
Просьбу он объяснил необходимостью высвобождения дополнительных мощностей.
На фоне частичных отключений электроэнергии в Мурманске начали работу пункты поддержки населения — они будут доступны до полуночи. В городе также развернуты полевые кухни, которые будут работать с 16:00 до 00:00, кроме того, там в два этапа будет организована раздача продуктовых наборов.
31 января Мурманск и Североморск снова частично остались без электроэнергии из-за отключения электроснабжения на участке ЛЭП с временными опорами. Компания «Россети Северо-Запад» сообщила, что нарушение произошло на другом участке ЛЭП, а временные конструкции не повреждены.
Как сообщил губернатор Андрей Чибис, специалисты переподключают потребителей в рамках уже отработанного алгоритма.
В Мурманске отменили школьные занятия и перевели общественный транспорт на особый режим работы. В городе для перераспределения электричества также отключили уличное освещение, аналогичная мера была принята в Североморске.
В Североморске, помимо этого, электричество отключили еще в нескольких десятках домов, а в районе «Большое Сафоново» возникли проблемы с теплоснабжением. По данным сервиса «Яндекс Погода», на момент подготовки публикации температура в городе достигает минус 19 градусов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции