Умер ветеран «Салавата Юлаева» Геннадий Бахарев

Бывшему хоккеисту уфимского клуба было 85 лет

Фото: телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»

Мастер спорта СССР, бывший защитник «Салавата Юлаева» Геннадий Бахарев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале уфимского клуба КХЛ.

«Салават Юлаев» выражает искренние соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича», — говорится в сообщении.

Бахарев — игрок первого состава «Салавата Юлаева», он выступал за уфимский клуб с 1961 по 1969 год.

В 2022 году Бахарев стал кавалером ордена «За верность хоккею», который вручает Федерация хоккея России.