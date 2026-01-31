Компания Безоса приостановит космический туризм

Космическая компания Безоса Blue Origin временно откажется от туристических полетов в космос и сконцентрирует свою работу над лунной программой NASA. Власти США планируют к 2030 году создать на этом спутнике постоянный форпост

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Космическая компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, приостанавливает свои суборбитальные полеты минимум на два года, пишет The New York Times со ссылкой на заявление компании.

Решение связано с концентрацией ресурсов на выполнении контрактов с NASA в рамках лунной программы Artemis

Ракета New Shepard, которая с 2021 года использовалась для коммерческих суборбитальных полетов, за все время выполнила 38 запусков с площадки в Западном Техасе и доставила к границе космоса 98 пассажиров, включая 92 человека. Среди них — сам основатель компании Джефф Безос, актер Уильям Шатнер, телеведущий Майкл Страхан и певица Кэти Перри. Полет считается космическим, поскольку капсула поднимается выше 62 миль (100 км), после чего возвращается на Землю на парашюте.

Video

Безос создал Blue Origin в 2000 году, через шесть лет после основания Аmazon. Компания работала над проектом космической станции и разрабатывала другие технологии, такие как использование лунной пыли для создания солнечных батарей. Проекты компании охватывают разные сегменты — от ракет и космических кораблей до космических станций и лунных посадочных модулей. Первые тестовые прототипы ракеты New Shepard появились уже в середине нулевых, однако первый успешный запуск разработки в космос состоялся только в 2015 году.

Последний рейс с шестью пассажирами состоялся на прошлой неделе. В Blue Origin говорили о многолетней очереди желающих на полет, однако теперь компания перераспределяет усилия в пользу лунных проектов, говорится в статье.

Blue Origin заключила контракт с NASA на разработку посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis. Изначально модуль планировался для миссии Artemis V, но из-за задержек у SpaceX космическое управление США рассматривает возможность ускорения работ, включая более раннее участие Blue Origin. The Washington Post писал, что представители NASA и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX из-за ссоры президента США Дональда Трампа и Илона Маска. Стоимость контракта оценивается в $3,4 млрд, что существенно превышает доходы от программы New Shepard.

В компании Безоса подчеркивают, что опыт, полученный в ходе полетов New Shepard, был использован при разработке тяжелой ракеты New Glenn и технологий многоразовой посадки. Ожидается, что эта ракета-носитель сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 45 тонн.

США планируют к 2030 году создать на Луне постоянный форпост, а также развернуть там ядерный реактор. Также Вашингтон стремится к «возвращению американцев на Луну» к 2028 году через программу «Артемида», чтобы «утвердить американское лидерство в космосе», а также заложить основы лунного экономического развития и подготовиться к путешествию на Марс.

Осенью прошлого года Blue Origin запустила New Glenn с зондами для изучения Марса. Ожидается, что зонды прибудут на орбиту планеты осенью 2027 года. Кроме того, компания планирует вывести на орбиту 5408 спутников для создания коммуникационной сети TeraWave, которая будет ориентирована на корпоративных пользователей, центры обработки данных и государственные структуры.