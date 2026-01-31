Военные России ударили по транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ

В течение минувших суток российские военные нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны.

Как утверждает ведомство, их использовали в интересах украинской армии. Под удары также попали склады боеприпасов и пункты временной дислокации военных.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов», — говорится в сообщении министерства.

Удары были нанесены авиацией, дронами, ракетами и артиллерией.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.