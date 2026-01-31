 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные России ударили по транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

В течение минувших суток российские военные нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны.

Как утверждает ведомство, их использовали в интересах украинской армии. Под удары также попали склады боеприпасов и пункты временной дислокации военных.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов», — говорится в сообщении министерства.

Удары были нанесены авиацией, дронами, ракетами и артиллерией.

Минобороны сообщило об ударе по энергообъекту на Украине
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Александра Озерова
Минобороны Украина транспортная инфраструктура Россия
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении макета F-16 на Украине
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 19 беспилотников за ночь
Политика
Минобороны показало кадры уничтожения макета F-16 на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Призер чемпионата России в составе «Спартака» Кариока завершил карьеру Спорт, 12:50
Жителей Мурманска призвали сократить энергопотребление из-за аварии Общество, 12:48
В Молдавии и на Украине произошли масштабные отключения электричества Общество, 12:47
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
В Киеве из-за отключения электричества перестало работать метро Политика, 12:36
Военные России ударили по транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ Политика, 12:31
Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения ЛЭП Общество, 12:28
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Российская армия заняла два села в ДНР и Запорожской области Политика, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Умер ветеран «Салавата Юлаева» Геннадий Бахарев Спорт, 12:11
Компания Безоса приостановит космический туризм Политика, 12:11
В Италии объяснили, почему Большунов не стартовал в гонке в Южном Тироле Спорт, 11:58
Как просрочка по ипотеке в России выросла рекордными темпами. Инфографика Финансы, 11:53