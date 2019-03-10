Митинг против изоляции Рунета в Москве. Фоторепортаж

В частности, они предложили обязать операторов «обеспечить установку» в своих сетях технических средств, которые позволят бороться с угрозами в интернете. Эти средства предоставит Роскомнадзор, который в случае необходимости сможет вмешиваться в управление Сетью и блокировать запрещенные ресурсы.