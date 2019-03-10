Митинг против изоляции Рунета в Москве. Фоторепортаж

На проспекте Академика Сахарова в Москве 10 марта прошел согласованный митинг против изоляции российского сегмента Интернета. По данным столичного ГУ МВД, акцию посетили 6,5 тыс. человек, в «Белом счетчике» насчитали 15,3 тыс. участников. О том, как проходила акция — в фоторепортаже РБК.
По данным проекта «ОВД-Инфо», на митинге задержали по меньшей мере 28 человек. Официально эта информация не подтверждена, РБК направил запрос в ГУ МВД по столице.
Организаторы митинга, среди которых Либертарианская партия России и Общество защиты интернета выступают против законопроекта о «суверенном интернете».
Законопроект о «суверенном интернете» внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Нижняя палата парламента уже приняла документ в первом чтении.
В частности, они предложили обязать операторов «обеспечить установку» в своих сетях технических средств, которые позволят бороться с угрозами в интернете. Эти средства предоставит Роскомнадзор, который в случае необходимости сможет вмешиваться в управление Сетью и блокировать запрещенные ресурсы.
Идею создания независимых сегментов Сети поддержал и президент России Владимир Путин. По его словам, сейчас отключение Рунета теоретически возможно, хотя перед такими мерами на Западе «сто раз подумают».