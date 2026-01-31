Просрочка по ипотеке в России выросла рекордными темпами

Как просрочка по ипотеке в России выросла рекордными темпами. Инфографика

Фото: Андрей Любимов / РБК

Темпы прироста просроченной задолженности выросли — к концу 2025 года у россиян она достигла 265,6 млрд руб., следует из данных бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро», которые изучил РБК.

При этом в конце 2022 года этот показатель составлял 91,6 млрд руб.

