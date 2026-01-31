Как просрочка по ипотеке в России выросла рекордными темпами. Инфографика
Темпы прироста просроченной задолженности выросли — к концу 2025 года у россиян она достигла 265,6 млрд руб., следует из данных бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро», которые изучил РБК.
При этом в конце 2022 года этот показатель составлял 91,6 млрд руб.
Как выглядит накопление просроченной задолженности и какие из-за этого есть риски — в подписке РБК.
