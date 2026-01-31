В Молдавии и на Украине произошли масштабные отключения электричества

На Украине начались экстренные отключения электроэнергии. Ситуация привела к сбоям на Молдавской ГРЭС и по всей республике. Мэр Кишинева призвал граждан не паниковать из-за отключения света

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Ряд регионов Молдавии остался без электроснабжения из-за сбоев в работе энергосетей Украины, это привело к отключению электроэнергии на балансировочной станции Молдавской ГРЭС. Об этом сообщило министерство энергетики республики в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Из-за серьезных проблем в украинской энергосистеме утром в субботу, 31 января, в 10:42 (11:42 мск. — РБК) произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча — Вулканешты — МГРЭС, что привело к повреждению и отключению энергосистемы», — сказано в публикации.

Об отключении в большей части Кишинева также сообщил мэр Ион Чебан на своей странице в Facebook. «Я срочно собрал ответственных лиц, чтобы оценить ситуацию и подключить генераторы там, где это необходимо», — написал он.

Мэр призвал полицию выехать на перекрестки и регулировать движение там, где не работают светофоры, а центральные ведомства предоставить ему разъяснения по ситуации. Он также попросил граждан соблюдать спокойствие на фоне сложившегося коллапса с общественным транспортом.

По указанию «Укрэнерго» в некоторых украинских регионах применены экстренные отключения электроэнергии, сообщили в пресс-службе ДТЭК. В частности, ситуация затронула Днепропетровскую, Киевскую и Одесскую области, а также Киев. В украинской столице также прекращено водоснабжение, сообщили «Киевводоканале». Аналогичная ситуация наблюдается в Виннице, пишет «РБК-Украина». Кроме того, в Киеве и Харькове перестало работать метро.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что о сложившейся ситуации ему доложили премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмыгаль. «Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, проходят восстановительные работы», — добавил он. Шмыгаль в свою очередь пояснил, что каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины произошло из-за технологического нарушения.

Утром 31 января Минобороны России сообщило, что в течение минувших суток российские военные нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины. Как утверждает ведомство, их использовали в интересах украинской армии. Под удары также попали склады боеприпасов и пункты временной дислокации военных.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.