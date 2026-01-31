 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения ЛЭП

Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения проводов
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Жители Подольского, Одесского, Березовского, Раздельнянского и Белгород-Днестровского районов Одесской области остались без электричества. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

Причиной отключения стали обледенение и обрыв проводов.

ДТЭК сообщил об огромных разрушениях на энергообъекте в Одесской области
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Также отмечается, что в Одессе электричеством обеспечены только объекты критической инфраструктуры

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
отключение электричества ЛЭП погодные условия Украина Одесская область
Материалы по теме
ДТЭК сообщил об огромных разрушениях на энергообъекте в Одесской области
Политика
В «Укрэнерго» заявили, что ситуация со светом «существенно усложнилась»
Политика
Reuters узнал о задержке энергопомощи США для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Призер чемпионата России в составе «Спартака» Кариока завершил карьеру Спорт, 12:50
Жителей Мурманска призвали сократить энергопотребление из-за аварии Общество, 12:48
В Молдавии и на Украине произошли масштабные отключения электричества Общество, 12:47
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
В Киеве из-за отключения электричества перестало работать метро Политика, 12:36
Военные России ударили по транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ Политика, 12:31
Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения ЛЭП Общество, 12:28
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Российская армия заняла два села в ДНР и Запорожской области Политика, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Умер ветеран «Салавата Юлаева» Геннадий Бахарев Спорт, 12:11
Компания Безоса приостановит космический туризм Политика, 12:11
В Италии объяснили, почему Большунов не стартовал в гонке в Южном Тироле Спорт, 11:58
Как просрочка по ипотеке в России выросла рекордными темпами. Инфографика Финансы, 11:53