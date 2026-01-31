Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения ЛЭП
Жители Подольского, Одесского, Березовского, Раздельнянского и Белгород-Днестровского районов Одесской области остались без электричества. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.
Причиной отключения стали обледенение и обрыв проводов.
Также отмечается, что в Одессе электричеством обеспечены только объекты критической инфраструктуры
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции