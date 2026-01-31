Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения проводов

Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения ЛЭП

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Жители Подольского, Одесского, Березовского, Раздельнянского и Белгород-Днестровского районов Одесской области остались без электричества. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

Причиной отключения стали обледенение и обрыв проводов.

Также отмечается, что в Одессе электричеством обеспечены только объекты критической инфраструктуры