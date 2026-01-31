В Италии объяснили, почему Большунов не стартовал в гонке в Южном Тироле

Директор серии Ski Classics заявил, что российский лыжник не мог стартовать в гонке Sudtirol Moonlight Classic из-за отсутствия нейтрального статуса

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не имел права участвовать в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Южном Тироле (Италия) из-за отсутствия нейтрального статуса. Об этом NRK заявил директор серии Ski Classics Оскар Сверд.

Накануне российский лыжник оказался в стартовом протоколе гонки с флагом Казахстана, а затем вообще исчез из списков. Организаторы Moonlight Classic сообщили, что он был заявлен на гонку по ошибке. Гонка состоялась в ночь на 31 января.

«Когда выяснилось, что зарегистрированный «Александр Большунов из Казахстана» на самом деле оказался Большуновым из России, не имеющим разрешения на участие в гонках FIS, его исключили из стартового списка», — заявил Сверд.

При этом в прошлом году Большунов участвовал в этой гонке. «Я не знаю, какие правила использовал организатор в прошлом году, но в этом году гонка является частью Ski Classics, и мы следуем правилам FIS», — добавил Сверд.

В прошлом году Большунов выиграл эту гонку. При этом в стартовом протоколе он был представлен с флагом России. Однако перед началом гонки флаг убрали из-за возмущения ряда спортсменов.

Российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года. Только с декабря 2025 года FIS стала выдавать нейтральные статусы, из лыжников их пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева, Большунову отказали.

Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. Гонка ранее не входила в календарь FIS, ее организаторы сами принимали решение, кого туда допускать.