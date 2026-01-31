 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Вест Хэм 1 1,56 x 4,5 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Ньюкасл 1 1,8 x 4,05 2 4,4 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Гамбург Бавария 1 9 x 6,1 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

В Италии объяснили, почему Большунов не стартовал в гонке в Южном Тироле

В Ski Classics объяснили отсутствием нейтрального статуса недопуск Большунова
Директор серии Ski Classics заявил, что российский лыжник не мог стартовать в гонке Sudtirol Moonlight Classic из-за отсутствия нейтрального статуса
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не имел права участвовать в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Южном Тироле (Италия) из-за отсутствия нейтрального статуса. Об этом NRK заявил директор серии Ski Classics Оскар Сверд.

Накануне российский лыжник оказался в стартовом протоколе гонки с флагом Казахстана, а затем вообще исчез из списков. Организаторы Moonlight Classic сообщили, что он был заявлен на гонку по ошибке. Гонка состоялась в ночь на 31 января.

«Когда выяснилось, что зарегистрированный «Александр Большунов из Казахстана» на самом деле оказался Большуновым из России, не имеющим разрешения на участие в гонках FIS, его исключили из стартового списка», — заявил Сверд.

При этом в прошлом году Большунов участвовал в этой гонке. «Я не знаю, какие правила использовал организатор в прошлом году, но в этом году гонка является частью Ski Classics, и мы следуем правилам FIS», — добавил Сверд.

В прошлом году Большунов выиграл эту гонку. При этом в стартовом протоколе он был представлен с флагом России. Однако перед началом гонки флаг убрали из-за возмущения ряда спортсменов.

Российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года. Только с декабря 2025 года FIS стала выдавать нейтральные статусы, из лыжников их пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева, Большунову отказали.

Moonlight Classic — это ежегодная массовая гонка, в которой участвуют как профессионалы, так и любители. Гонка ранее не входила в календарь FIS, ее организаторы сами принимали решение, кого туда допускать.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов Италия
Александр Большунов фото
Александр Большунов
спортсмен
31 декабря 1996 года
Материалы по теме
Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана
Спорт
В ФЛГР отреагировали на заявку Большунова на гонку под флагом Казахстана
Спорт
Большунов заявился на гонку в Италии под флагом Казахстана
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Призер чемпионата России в составе «Спартака» Кариока завершил карьеру Спорт, 12:50
Жителей Мурманска призвали сократить энергопотребление из-за аварии Общество, 12:48
В Молдавии и на Украине произошли масштабные отключения электричества Общество, 12:47
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
В Киеве из-за отключения электричества перестало работать метро Политика, 12:36
Военные России ударили по транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ Политика, 12:31
Пять районов Одесской области остались без света из-за обледенения ЛЭП Общество, 12:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Российская армия заняла два села в ДНР и Запорожской области Политика, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Умер ветеран «Салавата Юлаева» Геннадий Бахарев Спорт, 12:11
Компания Безоса приостановит космический туризм Политика, 12:11
В Италии объяснили, почему Большунов не стартовал в гонке в Южном Тироле Спорт, 11:58
Как просрочка по ипотеке в России выросла рекордными темпами. Инфографика Финансы, 11:53