Российская армия заняла два села в ДНР и Запорожской области
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Торецкое на территории Донецкой народной республике (ДНР), подразделения группировки войск «Восток» заняли село Петровка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Накануне, 30 января, Минобороны сообщило о взятии российской армией населенных пунктов Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в ДНР.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции