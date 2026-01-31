 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Российская армия заняла два села в ДНР и Запорожской области

Российская армия заняла Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Торецкое на территории Донецкой народной республике (ДНР), подразделения группировки войск «Восток» заняли село Петровка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Накануне, 30 января, Минобороны сообщило о взятии российской армией населенных пунктов Терноватое и Речное в Запорожской области и Бересток в ДНР.

Материал дополняется

Авторы
Егор Алимов
