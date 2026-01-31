Овечкин сходил на матч НБА и подарил Леброну Джеймсу свой игровой свитер
Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Овечкин сидел с сыновьями на первом ряду, а после игры встретился со звездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом. Он подарил ему свое джерси, а в ответ получил игровую майку Леброна. Этот момент выложила пресс-служба «Кэпиталз» в соцсети Х.
Во время самой игры Овечкин успел повзаимодействовать с другой звездой «Лейкерс» Лукой Дончичем. В один из моментов словенский защитник чуть не упал ему на колени, пытаясь спровоцировать фол у игроков «Уизардс» Кайшона Джорджа и Джамира Уоткинса.
Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 142:111.
