Овечкин сходил на матч НБА и подарил Леброну Джеймсу свой игровой свитер

Российский хоккеист посетил игру между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Scott Taetsch / Getty Images

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Овечкин сидел с сыновьями на первом ряду, а после игры встретился со звездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом. Он подарил ему свое джерси, а в ответ получил игровую майку Леброна. Этот момент выложила пресс-служба «Кэпиталз» в соцсети Х.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Во время самой игры Овечкин успел повзаимодействовать с другой звездой «Лейкерс» Лукой Дончичем. В один из моментов словенский защитник чуть не упал ему на колени, пытаясь спровоцировать фол у игроков «Уизардс» Кайшона Джорджа и Джамира Уоткинса.

Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 142:111.