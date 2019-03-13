Конверсия методом ТЭКа

Оборонный комплекс переориентируется на выпуск продукции для нефте- и газодобычи

Санкции против ТЭКа и конец «большого гособоронзаказа» у военных заводов бросают их «в объятия друг другу», решило правительство. Заводы освоят оборудование для ТЭКа, компании обеспечат заказ и смогут «поплевывать на американцев»

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Кооперация на фоне санкций

6 февраля вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Козак провели совещание с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетических госкомпаний. В их числе были «Газпром», «Роснефть», «Интер РАО», «Россети», «Росатом», «Ростех» и «Роскосмос». Об этом РБК рассказали четыре источника, близких к участникам совещания. Представители Борисова и Козака подтвердили РБК факт совещания.

В прошлом году президент Владимир Путин поручил увязать диверсификацию ОПК с нацпроектами и инвестпрограммами естественных монополий и госкорпораций, напомнил представитель Борисова. В рамках этого поручения вице-премьер проводит серию совещаний, добавил он.

Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский присутствовал на совещании и докладывал об опыте работы с предприятиями ОПК, сказал РБК его представитель. Представители других компаний не ответили на запросы РБК.

И предприятия ТЭКа, и оборонная промышленность оказались в сложной ситуации, напомнил собравшимся Борисов (его слова РБК передали два человека, близких к участникам совещания). С 2014 года США и Европа ввели санкции в отношении компаний ТЭКа, закрыв им сотрудничество с зарубежными поставщиками оборудования. Западные страны запретили поставлять оборудование для российских нефтегазовых проектов на шельфе в Арктике, для добычи сланцевой нефти и т.д. У военных заводов в свою очередь с 2022 года начнут падать заказы со стороны государства, так что Владимир Путин еще в 2016 году поручил им увеличить долю гражданской продукции до 50% к 2030 году.

Времена «большого гособоронзаказа» с высокой рентабельностью заканчиваются, но у компаний ТЭКа огромные инвестпрограммы, и оборонные предприятия могут переориентироваться на этот рынок, заявил на совещании Борисов. Предприятия ТЭКа в свою очередь получат свободу действий на фоне санкций и «смогут поплевывать на американцев», которые ограничили поставки оборудования. «И их прижало, и вас прижало», а санкционное воздействие «бросает вас в объятия друг другу», заключил вице-премьер.

​Но правительство намерено следить за качеством продукции оборонных предприятий, предупредил Козак. Главным требованием для локализованного оборудования будет конкурентоспособность по сравнению с импортом, отметил он. По словам вице-премьера, правительство готово поддержать оборонные предприятия, в частности масштабными налоговыми льготами.

Компании ОПК получат возможность заключать специнвестконтракты для запуска новых технологий (предприятия обязуются начать выпуск оборудования, а государство — стабилизировать налоговые условия и оказать поддержку проекту), говорится в протоколе по итогам совещания, с которым ознакомился РБК. Будут обязательства и для энергетиков: Минпромторгу и Минэнерго поручено разработать специальные KPI при использовании «оборонного» оборудования.

В качестве целевых показателей KPI может быть зафиксирована доля средств инвестпрограммы на закупку отечественного оборудования: 3–5% на первом этапе, потом планку можно плавно повышать, полагает представитель «Ростеха». Принятые по итогам совещания меры поддержки помогут создать спрос на продукцию ОПК, но их недостаточно, заключил он. Общие инвестиции компаний ТЭКа Минэнерго оценивает в 3,5 трлн руб. в год. В случае, если они направят заказы на 3–5% от этой суммы на оборонные предприятия, те получат контракты на 105–175 млрд руб.

Атомной отрасли в ближайшие десять лет понадобится оборудование примерно на $30 млрд, сказал на совещании замгендиректора «Росатома» Кирилл Комаров. По данным Минпромторга, энергетикам и нефтегазовым компаниям в ближайшие годы особенно сильно нужны будут подводные добычные комплексы, оборудование для геологоразведки, средне- и крупнотоннажного СПГ, а также роторно-управляемые системы.

Медленная диверсификация оборонки

Импортозамещение при участии заводов ОПК — не новая тема. Вопрос обсуждается несколько лет, рассказал РБК бывший менеджер крупной нефтегазовой компании. «После введения санкций к нам стали приходить оборонные предприятия, предлагали наладить сотрудничество», — вспоминает он. «Провести конверсию (преобразование в целях полной или частичной переориентации на выпуск продукции гражданского назначения. — РБК) власти несколько раз пытались еще в Советском Союзе, потом в 1990-е годы, а сейчас очередная попытка», — говорит аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин. По его словам, активная работа в этой сфере началась после назначения вице-премьером по ОПК Юрия Борисова в мае прошлого года, а также после совещания в ноябре, где президент раскритиковал предприятия ОПК за медленную диверсификацию.

Некоторые оборонные предприятия уже работают с энергокомпаниями, рассказали участники совещания под руководством Борисова и Козака. «Роскосмос», «Ростех» и ОСК сотрудничают с «Газпромом», «Роснефть» привлекает оборонные заводы к заказам судоверфи «Звезда», которую нефтяная компания строит в консорциуме с Газпромбанком. «Ростех» работает с «Россетями»: в 2018 году его заводы выиграли конкурсы на 6 млрд руб., а в 2019 году планируют утроить эту сумму — они поставляют интеллектуальные приборы учета, системы управления энергообъектами и т.д. Представитель «Ростеха», выступая на совещании, обещал не вести себя «как слон в посудной лавке», а наращивать объемы постепенно, рассказал РБК один из участников совещания.

Но пока заказы компаний ТЭКа на оборонных предприятиях незначительны, как капля в море, признали участники совещания. По данным замминистра энергетики Алексея Текслера, в 2017 году предприятия ОПК заключили контракты с нефтегазовыми и энергетическими госкомпаниями всего на 15 млрд руб., пересказывают его слова собеседники РБК. За первое полугодие 2018 года сумма выросла до 40 млрд руб., а по итогам года Минэнерго ожидает заказов на более чем 100 млрд руб.

Непривлекательные поставщики

Пока оборонные предприятия не выглядят для компаний ТЭКа привлекательными поставщиками, особенно те, кто работает исключительно на гособоронзаказ, рассказали участники совещания. У них нет подразделений по продажам и сервису, понимания рыночных условий, а ответственность за исполнение заказа невысокая, сказал на совещании Текслер. Наличие сервиса крайне важно: оборудование без услуги сопровождения никто не купит, объяснил представитель «Газпрома».

Другая проблема — высокие цены на «оборонное» оборудование, рассказали участники совещания. Иногда компании не могут сформировать достаточно большой заказ, чтобы оборонное предприятие окупило затраты. Например, «Газпрому» в ближайшие годы понадобятся 20 офшорных вертолетов, но для «Вертолетов России» это слишком маленький объем, так что, возможно, придется привлекать «Роснефть», чтобы общий заказ вертолетов был более значительным, сказал представитель газовой монополии.

Энергетики беспокоятся и о качестве работ: вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин попросил оборонные предприятия сделать флот для гидроразрыва пласта компании «нормальным, как за границей», а не в виде танка: «А то танк в Сибири не пройдет».

Пока предприятия ОПК не очень конкурентоспособны и у них просто нет объемов, отметил Ливинский из «Россетей». «Нужно их загрузить и под жесткую дубину требовать исполнения», — объяснил он. «Россети» намерены развивать сотрудничество с оборонными предприятиями и готовы к тому, что некоторое оборудование может быть сделано примитивно, «но хоть свет будет гореть», заключил Ливинский.

Есть проблемы и у самих энергетиков: они не могут сформировать перечень необходимого в среднесрочной перспективе оборудования, рассказал замминистра промышленности Василий Осьмаков. Он попросил правительство решить вопрос директивно. По итогам совещания принято решение разработать перечень технологий и оборудования, востребованных предприятиями ТЭКа и электроэнергетики, сказал РБК представитель Козака Илья Джус. После этого с предприятиями ОПК «будет выстроено предметное взаимодействие по созданию и внедрению».

Льготы для заводов

Участники совещания под руководством Борисова и Козака предложили увеличить финансирование Фонда развития промышленности, а замминистра энергетики Павел Сорокин предложил привлечь к финансированию заказов госбанки, в том числе Сбербанк. По его словам, Минэнерго провело предварительные переговоры с банками о том, что они будут кредитовать предприятия ОПК под ставку ниже на 1–2 п.п. от текущей.

Много денег на перепрофилирование предприятиям ОПК не понадобится: основные технологические процессы у них есть, говорит бывший топ-менеджер нефтегазовой компании. Но проблема может возникнуть на стадии проектирования и инжиниринга, указывает он. Предприятиям придется либо самим разрабатывать проекты с нуля, либо привлекать иностранных партнеров — оба процесса займут много времени, заключает собеседник РБК. За последние несколько лет заводы ОПК провели модернизацию и технологически готовы к переориентации, подтверждает Нуждин. Главное — обеспечить заказ на продукцию, которая схожа по специфике с военной: в мировой практике наиболее удачные кейсы диверсификации ОПК работали по этой схеме, указывает он.