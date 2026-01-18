В новых учебниках по географии усилят изучение России и внедрят работу с ИИ

В новых учебниках по географии усилят изучение России и внедрят ИИ

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Новый единый учебник по географии для 5–11-х классов разрабатывается Русским географическим обществом (РГО) с упором на углубленное изучение России. В отличие от традиционных пособий, где акцент делался на зарубежные страны, новый курс будет сосредоточен на российских регионах. Об этом сообщил Илья Гуров, первый заместитель исполнительного директора РГО, передает ТАСС.

Кроме того, планируется внедрить задания с использованием искусственного интеллекта — школьники смогут работать с современными технологиями — цифровыми картами и «оживающими» изображениями.

«В учебнике фокус [будет] на изучении России и современных технологий. <...> В учебнике географии должно быть много красивых картинок, они должны иметь способность оживать, показывая реальность», — заявил Гуров.

Он также отметил, что такой подход позволит детям лучше изучать собственную страну, а не только столицы зарубежных государств.

В комплекте с учебниками будут идти методические материалы для учителей, атласы и контурные карты. Учебник создается для всех школ России и формируется на основе широкого общественного обсуждения с участием родителей, учителей и самих школьников. Разработка должна завершиться к 2028 году, сообщил президент РГО, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии для реализации образовательных программ основного и среднего общего образования. Доклад о результатах работы должен быть представлен до 1 апреля 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В мае министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России началась работа по созданию единых учебников по всем предметам. Внедрение планируется к 2032 году.