NBC сообщил о жалобах Трампа на уязвимость Канады перед Россией и КНР

Однако США не обсуждают размещение американских войск вдоль северной границы Канады, Трамп также не стремится купить страну, как в случае с Гренландией, и не допускает возможности захвата ее силой, передает телеканал

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в последние недели все чаще жалуется своим помощникам на то, что, по его мнению, Канада уязвима перед противниками США в Арктике, такими как Россия и Китай, сообщает NBC News со ссылкой двух действующих американских чиновников, высокопоставленного представителя его администрации и трех бывших высокопоставленных чиновников.

По мере того как советники Трампа работают над достижением его цели по приобретению Гренландии, сам он в частном порядке все больше обеспокоен тем, что, по его мнению, Канада также не способна защитить свои границы от любых посягательств со стороны России или Китая. Трамп утверждает, что ей необходимо больше тратить на оборону, рассказали чиновники.

Канада увеличивает свои расходы на оборону, но все еще не достигла целей, установленных для стран-членов НАТО. «Мир не рассматривает Канаду как крупную оборонную силу», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

В Вашингтоне активизировались дискуссии о возможном соглашении с канадцами по укреплению их северной границы. По словам нынешних американских чиновников, однако, обсуждений о размещении американских войск вдоль северной границы соседней страны не ведется. Трамп также не стремится купить Канаду, как в случае с Гренландией, и не допускает возможности захвата ее силой, отметили собеседники.

Защита северной границы Канады является ключевой частью видения Трампа и его ближайших помощников по «укреплению» Западного полушария, как выразился один из американских чиновников, чтобы «оно соответствовало американскому полушарию». По словам собеседников, на фоне растущего недовольства Трампа американские чиновники ведут переговоры с канадской стороной о расширении сотрудничества между вооруженными силами в Арктике. Среди обсуждаемых вариантов — модернизация канадских систем раннего предупреждения о приближении противника к территории или водам страны, расширение совместных военных учений, а также наращивание совместного воздушного и водного патрулирования, а также патрулирования американских кораблей в Арктике, рассказали американские чиновники.

В субботу Трамп предположил, что приобретение США Гренландии принесет пользу и Канаде. «В конечном счете, это делается для того, чтобы остановить дальнейшее присутствие России и Китая в Арктике», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома. «Канада выиграет от того, что США будут владеть Гренландией», — добавил он.

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил в пятницу, что его страна поддерживает Данию как союзник по НАТО. На прошлой неделе Карни прибыл в Китай, где попытался укрепить связи с Пекином на фоне напряженности в отношениях с США. Карни — первый премьер Канады, посетивший КНР с 2017 года.

Переговоры в Пекине проходили на фоне обострения торговых противоречий между США и Канадой. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон резко повысил тарифы на ряд канадских товаров — от стали и алюминия до автомобилей и пиломатериалов. Тарифы стали для Канады ощутимым бременем: на США приходится около 75% канадского экспорта, что делает страну крайне зависимой от американского рынка. На этом фоне Карни в октябре сообщил о планах удвоить к 2035 году долю канадского экспорта, которая приходится не на США. Тогда же он начал поэтапный дипломатический разворот к Китаю — второй экономике мира и второму по значимости торговому партнеру Канады. Сейчас на КНР приходится менее 4% канадского экспорта, однако по итогам визита стороны поставили задачу нарастить его объемы на 50% к 2030 году.

Трамп на вопрос о заключении Карни торговой сделки с Китаем ответил, что это «хорошо». «Если можно заключить сделку с Китаем, нужно это сделать», — уверен он.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что подписанный президентом в апреле прошлого года указ «подчеркивает приверженность Соединенных Штатов обеспечению как свободы судоходства, так и американского доминирования в арктических водах». По словам собеседников NBC News, американский лидер заинтересован в приобретении дополнительных ледоколов для расширения морского патрулирования в регионе, что может стать одной из новых статей расходов на обеспечение безопасности в Арктике в оборонном бюджете на следующий год.

В своих публичных заявлениях президент США не раз допускал, что Канада могла бы стать «51-м штатом США». Однако в прошлом году в интервью программе Meet the Press Трамп заявил, что «крайне маловероятно», что США применят военную силу для захвата Канады.