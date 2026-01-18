Экс-глава Генштаба Франции исключил войну НАТО с США из-за Гренландии

Пьер де Вилье (Фото: Panoramic / Zuma / Global Look Press)

Страны НАТО не будут применять статью 5 договора альянса в случае возможной военной операции США по захвату Гренландии, заявил бывший начальник Генштаба ВС Франции Пьер де Вилье в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По его словам, «зонт безопасности», который обеспечивала статья 5, начинает рушиться под влиянием заявлений американского президента Дональда Трампа. Однако НАТО, по словам де Вилье, не будет применять статью против США, которые финансируют более половины бюджета альянса.

«Давайте внесем ясность: мы не будем применять статью 5 против Соединенных Штатов, центральной опоры НАТО. Они финансируют более 50% бюджета НАТО, и мы будем вынуждены нападать на них? Такой ситуации не будет; не будет никакой войны против Соединенных Штатов, развязанной другими государствами-членами НАТО», — сказал он.

В статье 5 Североатлантического договора говорится, что нападение на одного члена НАТО воспринимается как нападение на всех. В этом случае все члены альянса обязуются помочь, применив вооруженную силу, если сочтут необходимым.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни на фоне заявлений США о возможном присоединении Гренландии напомнил о приверженности Оттавы обязательствам по статье о коллективной безопасности НАТО.

До этого Financial Times сообщила, что подобные заявления Вашингтона создают серьезные сложности для НАТО и лично для генсека альянса Марка Рютте, поскольку возможная аннексия или вторжение США в Гренландию означали бы конфликт между союзниками и поставили бы под вопрос действие статьи 5.

Неназванный европейский чиновник в разговоре с газетой отметил, что союзники США предпочитают хранить молчание, а Рютте, на которого в Европе рассчитывали в диалоге с Трампом, ведет себя слишком сдержанно. «Он не должен был быть таким тихим», — сказал источник.