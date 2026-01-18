Собянин рассказал о развитии беспилотного транспорта в Москве

Сергей Собянин и Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена, 16 января 2026 г. (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Эксперименты с беспилотным транспортом ведутся давно, но обычные пассажиры их почти не видят. В Москве для этого создан специальный центр беспилотного пассажирского транспорта на базе метро, где разрабатываются проекты, затрагивающие миллионы пассажиров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью журналисту ВГТРК Петру Зарубину.

Первым реализованным проектом стал полностью беспилотный трамвай, который уже курсирует по маршруту. К 2030 году, по плану, две трети трамваев в городе будут работать в беспилотном режиме. Мэр отметил, что за 27 тысяч километров движения трамваев не зафиксировано нарушений ПДД.

«Ни одного нарушения правил дорожного движения или аварии со стороны трамвая не было. То есть это показывает такую достаточно высокую надежность», — сказал он.

Собянин также сообщил о запуске первого беспилотного поезда метро. На первом этапе поезд будет курсировать без пассажиров в ночное время для получения стандартных сертификатов. Предполагается, что к 2030 году целая линия метро будет работать в беспилотном режиме.

«Это проекты, которые касаются ни одного, ни двух человек. Это миллионы людей, миллионы пассажиров. Важная технология, которая, с одной стороны, продвигает нас с точки зрения инноваций, а с другой стороны решает вопросы и с кадрами, и с дефицитом кадров, и, в общем, создает надежное движение транспорта в городе», — резюмировал Собянин.

16 января президент России Владимир Путин вместе с Собяниным дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро. Мероприятие прошло в московском депо «Аминьевское», где главе государства представили выставку беспилотных транспортных средств.

На совещании по развитию автономных систем Путин заявил, что Россия имеет значительный потенциал в области беспилотных технологий и поручил правительству разработать план их внедрения в экономику, а также устранить административные барьеры. «Это не мода, а необходимость», — подчеркнул президент.