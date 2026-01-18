 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Гренландия поблагодарила страны Европы за поддержку на фоне риска пошлин

Сюжет
Торговая война США
Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Власти Гренландии поблагодарили европейские страны за поддержку острова на фоне угроз введения торговых пошлин со стороны США, сообщает Reuters.

«Мы живем в необычное время, которое требует не только порядочности, но и большого мужества», — заявила министр кабмина Гренландии Наая Натаниэльсен.

В то же время глава Гренландской бизнес-ассоциации (GBA) Кристиан Кельдсен заявил, что американские пошлины вряд ли существенно повлияют на экономику острова. По его словам, цель Вашингтона не столько связана с Гренландией, сколько заключается в оказании давления на союзников страны из числа европейских стран НАТО.

Восемь европейских стран выступили с заявлением по Гренландии
Политика
Нуук, Гренландия

На фоне угроз Дональда Трампа аннексировать Гренландию ряд европейских стран решил направить своих военных для усиления обороны острова. Позднее Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания опубликовали совместное заявление о приверженности укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу.

Лидеры, в частности, подчеркнули намерение сохранять поддержку суверенитета Гренландии и Дании и предупредили об угрозе «опасной нисходящей спирали» из‑за возможного введения пошлин.

В ответ на поддержку Гренландии Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года на все товары из восьми стран, выступивших с заявлением по Гренландии, будет введена десятипроцентная таможенная пошлина.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Гренландия Европа США таможенные пошлины
