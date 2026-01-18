Berlingske узнало, как США тайно вели разведку Гренландии

В 2025 году США в обход официальных каналов пытались собрать информацию о военных объектах, портах и авиабазах острова, эти сведения могли бы иметь важное значение для подготовки американского вторжения, пишет издание

Фото: Leon Neal / Getty Images

США тайно пытались получить сведения о военных объектах в Гренландии, пишет Berlingske со ссылкой на документы Вооруженных сил и Министерства обороны. В прошлом году Berlingske обратилось в Минобороны с просьбой передать переписку с американцами по поводу «портов, аэропортов, средств связи и радиолокационных сооружений» острова.

В прошлом году Соединенные Штаты в обход официальных каналов пытались собрать информацию о военных объектах, портах и авиабазах на острове, эти сведения могли бы иметь важное значение для планирования американского вторжения в Гренландию, что вызвало обеспокоенность Дании, пишет издание.



Согласно документам, американский военнослужащий, личность которого не разглашается, дважды с интервалами в шесть дней в январе 2025 года обращался к командованию объединенных арктических сил Дании в Гренландии с просьбой предоставить информацию об инфраструктуре.

17 января командование направило его к датскому офицеру связи, подполковнику Ларсу Х. Мадсену, служившему на американской космической базе Питуффик, поскольку он, как поясняется в документах, «является отличным источником информации обо всем, что касается Гренландии».

Неясно, предоставил ли офицер какую-либо информацию Соединенным Штатам; сам он отказался отвечать на вопросы, пишет Berlingske.

Шесть дней спустя, 22 января, датскому командованию в Гренландии снова был направлен запрос на предоставление некоторой информации и ответов на несколько вопросов; какие именно сведения США хотели получить, держится в секрете.

Судя по документам, действия США вызвали обеспокоенность в Дании из-за напряженных отношений на фоне угроз американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию. Незадолго до этого, 22 декабря 2024 года, Трамп заявил, что «в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов и свободы во всем мире Соединенные Штаты считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью».

Из переписки, предоставленной Berlingske, следует, что датское оперативное командование в электронном письме от 18 января 2025 года проинформировало ряд ключевых лиц, включая все высшее руководство Вооруженных сил и Министерства обороны, о запросе США «в свете нынешней стратегической обстановки в отношении Гренландии».

Три дня спустя, утром 21 января 2025 года, Минобороны запросило у командования дополнительную информацию и объяснения. Что именно было в запросе ведомства, не разглашается, но в письмо было четко указано: «если есть дополнительная информация по следующему вопросу, которая может пролить свет на него, ее также можно переслать» и «как можно скорее». Ответ командования был отправлен днем того же дня. О чем шла речь в нем, неясно.

Из документов следует, что США, по всей видимости, избегали официальных каналов через командование, МИД и Минобороны и «неформально» использовали датских коллег в Гренландии для сбора информации.

26 января Минобороны вновь получило информацию о том, что Соединенные Штаты и тот же неназванный американец запросили дополнительную информацию у арктического командования.

«Как здесь указано, на этот раз запрос также исходит от (информация удалена) и рассматривается как продолжение первого запроса по делу», — следует из документов.

Минобороны не стало комментировать публикацию. В посольстве США в Копенгагене изданию заявили: «Неудивительно, что мы вели и продолжаем вести диалог и контакты с нашими партнерами в Дании и Гренландии, работая вместе над обеспечением безопасности в рамках альянса и в Арктике. Также неудивительно — и это, по сути, вполне обычная практика — что сотрудники с обеих сторон могут передавать вопросы или проблемы, обсуждавшиеся на рабочем уровне, своему руководству; это часть работы».

Трамп на днях заявил, что США «жизненно необходима» Гренландия для обеспечения национальной безопасности и создания «Золотого купола». Это американский проект по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты материковой части Америки. Американский лидер призвал НАТО возглавить процесс завоевания острова. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что силовой сценарий Вашингтона означал бы конец НАТО.

«Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать. В настоящее время у них есть две собачьи упряжки для защиты, одна из которых была приобретена недавно. Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Дж. Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно!» — заявил Трамп накануне, объявляя о пошлинах в отношении восьми европейских стран из-за Гренландии. Премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен подчеркивал, что Гренландия не хочет быть частью США и выбирает Данию.