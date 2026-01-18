Власти предложили уточнить правила границ садоводческих участков

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Власти России планируют уточнить в 2026 году требования к земельным участкам, входящим в границы территорий садоводства, и упростить оформление прав на общее имущество СНТ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства.

Поправки к закону о садоводстве и огородничестве готовит Росреестр. В марте проект планируют внести в правительство, в ноябре — в Госдуму. Изменения призваны уточнить порядок включения участков в границы садоводства: в создаваемые территории по-прежнему нельзя будет включать земли лиц, не являющихся учредителями СНТ, однако в уже существующие границы такие участки смогут включаться с согласия учредителей подобных участков.

Законопроект также касается имущества общего пользования СНТ — дорог, проездов, инженерных сетей и других объектов. Сейчас для оформления общей долевой собственности требуется решение общего собрания членов товарищества, пропорциональный расчет долей и оформление в Росреестре права на имущество общего пользования.

Предлагается упростить процедуру, установив, что право собственности возникает с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Там отметили, что поправки позволят урегулировать передачу такого имущества ресурсоснабжающим организациям, включая электросетевые и газовые компании.

Ранее, 1 сентября, вступил в силу закон, который ограничил распоряжение дачными участками и домами. Владельцам, которые занимаются садоводством и огородничеством, запретили продавать жилые и садовые дома, хозяйственные постройки и гаражи отдельно от участка, а также разделять их между собственниками.

Закон также запретил создавать садовые участки на землях, где садоводство и огородничество для собственных нужд не допускаются. Кроме того, были уточнены определения, включая «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки», «имущество общего пользования» и «взносы». Было разграничено регулирование коллективного и индивидуального садоводства и огородничества.