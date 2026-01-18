 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Овечкин не принял участия в акции «Вашингтона» в поддержку ЛГБТ

Овечкин не поддержал акцию «Вашингтона» в поддержку ЛГБТ
Перед матчем с «Флоридой» ряд игроков «Вашингтона» вышли на лед с обмотанными радужным скотчем клюшками. Овечкин выбрал для своей клюшки белый скотч
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал одним из игроков команды, не поддержавшим акцию в поддержку ЛГБТ-движения («международная общественная организация ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена в России) в матче чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз».

Игра прошла в ночь на воскресенье. «Вашингтон» проиграл со счетом 2:5.

Перед игрой некоторые хоккеисты «Кэпиталз», в том числе Джон Карлсон, Дилан Строум, Ник Дауд и другие, вышли на раскатку с клюшками, обмотанными скотчем в цветах радуги. Джерси с цветами радуги была на талисмане команды, а на арене включали кавер-версию песни «Тату», пишет RMNB.

На опубликованных видеозаписях на странице клуба в соцсети X видно, что во время раскатки и в раздевалке у Овечкина на клюшке был белый скотч.

В НХЛ с 2023 года отменили использование во время разминки джерси с цветами радуги во время таких акций. Это решение было связано с отказом поддерживать акцию ряда игроков, в основном российских.

Первым от участия в акции отказался Иван Проворов из «Филадельфия Флайерз», он объяснил свое решение тем, что исповедует православие. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн тогда призвал уважать его выбор. Позднее мероприятие не поддержали такие клубы, как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блэкхокс» и «Миннесота Уайлд», где лидерами были российские игроки.

Овечкин, комментируя позицию НХЛ по этому вопросу в 2023-м, сказал: «Молодцы. Везде бы так было».

Овечкин в этом сезоне провел 49 матчей, забросил 20 шайб и сделал 21 передачу. В матче с «Флоридой» он очков не набрал.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
