 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада⁠,
0

Сирийская армия провела наступление на территорию курдской автономии

Сюжет
Падение режима Асада
В частности, правительственные силы захватили крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Омар и газовое месторождение Коноко в Дейр-Зоре, крупнейшую плотину страны на Ефрате и стратегически важный город Табка близ Ракки
Военнослужащие сирийской армии в городе Табка, Сирия
Военнослужащие сирийской армии в городе Табка, Сирия (Фото: Karam al-Masri / Reuters)

Сирийские войска в ходе наступления против поддерживаемых США курдских сил захватили часть территорий и важных объектов на северо-востоке страны. В частности, под их контроль перешло нефтяное месторождение Омар, крупнейшее в стране, и газовое месторождение Коноко в восточной провинции Дейр-Зор, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Нефтяные месторождения, расположенные к востоку от реки Евфрат, — основной источник дохода для курдов, отмечает агентство.

По данным Al Jazeera, территория месторождения Conoco была занята после вывода оттуда Сирийских демократических сил (SDF).

Президент Сирии Ахмед аш-Шара на прошлой неделе счел неприемлемым, чтобы ополченцы контролировали четверть страны и удерживали ее основные нефтяные и сырьевые ресурсы.

Сирийский Курдистан

В Сирии курды населяют северные и северо-восточные районы страны, которые получили неофициальное название Рожава (буквально — «Запад» на диалекте курманджи), или Западный Курдистан. После начала гражданской войны в Сирии правительственные войска были выведены из курдских районов, и на части этих территорий образовалась и действует непризнанная Автономная администрация Северо-Восточной Сирии. После того как по мере продвижения на запад под курдским контролем оказались преимущественно арабские районы, с декабря 2016 года она стала называться Демократической федерацией Северной и Восточной Сирии, а курдское название Рожава из политических соображений было отброшено. С сентября 2018 года используется упрощенное название — Северная и Восточная Сирия.

Турция не проводит различий между властями сирийской курдской автономии и запрещенной «Рабочей партией Курдистана», поэтому с 2016 года регулярно осуществляет наземные операции и наносит воздушные удары по подконтрольным сирийским курдам центрам. В 2024 году в результате наступления протурецких оппозиционных сил курды потеряли контроль над городом Манбиджем.

Одна из главных проблем автономии — конфликт с Турцией и союзными ей группировками сирийской оппозиции, а также напряженность в отношениях с арабскими племенами, составляющими значительную часть населения; в частности, арабы преобладают в таких крупных городах автономии, как Ракка (Эр-Ракка) и Табка.

Правительство начало расширять свой контроль над территориями курдов после того, как аш-Шара в пятницу, 16 января, подписал указ о придании курдскому языку статуса государственного, что стало первым официальным признанием прав этого народа с момента обретения Сирией независимости в 1946 году, сообщает Al Arabiya.

Сирийская армия в ходе наступления продвинулась в преимущественно арабоязычные районы на северо-востоке страны, контролируемые поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами. Как сообщил Reuters источник в правительстве, курдские силы были разгромлены после наступления арабских племен, что позволило правительству и его племенным союзникам продвинуться на территорию протяженностью более 150 км вдоль восточного берега Евфрата, от Багуза, расположенного недалеко от иракской границы, до ключевых городов, включая Аль-Шухаил и Бусайру.

WSJ узнала, что США угрожают Сирии вернуть санкции из-за курдов
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Большая часть провинции Дейр-эз-Зор — главного нефтедобывающего и производящего зерно района страны вдоль Евфрата — фактически оказалась под их контролем, объявили сирийские власти. В субботу, 17 января, поздно вечером армия также захватила северный город Табка и прилегающую к нему плотину, а также крупную плотину Freedom ( (ГЭС «Баас»), к западу от Ракки.

«Сирийская армия контролирует стратегически важный город Табка в окрестностях Ракки, включая плотину на Евфрате, которая является крупнейшей плотиной в Сирии», — заявил министр информации Хамза аль-Мустафа (цитата по Al Arabiya).

Курдские власти ввели комендантский час в районе Ракки после того, как армия объявила часть территории к юго-западу от реки Евфрат «закрытой военной зоной». В воскресенье, 18 января, сирийское агентство SANA сообщило, что силы SDF разрушили два моста через Евфрат в городе Ракка, расположенном на восточном берегу реки.

Курдские силы не признали потерю стратегических объектов и заявили, что бои продолжаются вблизи плотины. Они обвинили Дамаск в нарушении соглашения о выводе войск из районов к востоку от Алеппо с целью расширения наступления.

«Силы, связанные с правительством Дамаска, атаковали позиции наших сил в городах Гаранидж, Абу-Хаммам, Алькишкия, Аль-Дибан и Аль-Тайяна, что привело к ожесточенным столкновениям, которые продолжаются до сих пор», — заявили в SDF. Эти города расположены на восточном берегу Евфрата, напротив города Маядин, между Дейр-эз-Зором и иракской границей, поясняет Al Arabiya.

«Мы находимся на критическом этапе. Либо мы сопротивляемся, либо живем достойно и сталкиваемся со всеми видами несправедливости», — говорится в заявлении SDF, призывающем жителей районов с преимущественно арабским населением поддержать их силы. «Мы призываем наш народ, особенно молодежь, взять в руки оружие и подготовиться к сопротивлению любому нападению. Мы ведем войну за наше выживание», — подчеркивается в нем. Автономная администрация Северной и Восточной Сирии объявила всеобщую мобилизацию.

16 января лидер сирийских курдов и командующий SDF Мазлум Абди пообещал передислоцировать свои силы из окрестностей Алеппо к востоку от Евфрата. Этому предшествовали переговоры с США и обещание аш‑Шараа придать курдскому языку статус государственного в Сирии.

Однако на следующий день Сирийские демократические силы обвинили Дамаск в «предательстве», в результате к югу от Табки вспыхнули столкновения с сирийскими войсками.

По словам Абди, наступление началось 6 января и первоначально было направлено против курдских кварталов в Алеппо, а затем распространилось на Северную и Восточную Сирию, в частности, на районы Табки, южную часть Ракки и Дейр-эз-Зор. «Несмотря на все наши попытки и усилия остановить эскалацию и работать над деэскалацией, атаки продолжаются до сих пор», — сказал он агентству ANHA.

Посол США в Анкаре и специальный представитель американского президента по Сирии Том Баррак встретился с Абди в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, накануне. В тот же день Центральное командование США призвало сирийские правительственные силы «прекратить любые наступательные действия в районах между Алеппо и Табкой».

По данным Al Jazeera, президент Сирии аш-Шараа, командующий Сирийскими демократическими силами Абди и американский посланник Баррак должны встретиться в воскресенье в Дамаске. Перед этим Абди провел телефонный разговор с сирийскими властями, в ходе которого призвал к срочной встрече, сообщает Kurdistan 24.

В МИД Сирии Al Jazeera объяснили, что наступление правительственных сил на SDF направлено на то, чтобы заставить курдов выполнить мартовское соглашение об интеграции их сил в регулярную армию. Им предусмотрено объединение «всех гражданских и военных учреждений на северо-востоке Сирии» «в администрацию сирийского государства, включая пограничные переходы, аэропорт, а также нефтегазовые месторождения».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сирия Ахмед аш-Шараа курды
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Материалы по теме
Сирия начала операцию против курдских сил
Политика
В ударе США по объектам ИГ в Сирии участвовали истребители Иордании
Политика
Reuters рассказал, как новые власти Сирии пошли на уступки алавитам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Инвестиции Китая в «Один пояс, один путь» достигли рекордных $213 млрд Экономика, 18:23
В новых учебниках по географии усилят изучение России и внедрят ИИ Общество, 18:14
Сирийская армия провела наступление на территорию курдской автономии Политика, 17:52
Минобороны Германии назвало вывод своих военных из Гренландии плановым Политика, 17:45
Давос-2026. Всемирный экономический форум в цифрах и фактах Политика, 17:36
Мелони назвала «ошибкой» введение Трампом пошлин против европейских стран Политика, 17:34
Гренландия поблагодарила страны Европы за поддержку на фоне риска пошлин Политика, 17:31
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Лыжница Непряева стала 16-й в гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе Спорт, 17:19
Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского Политика, 17:09
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Гидрометцентр назвал температуру в Москве в Крещенскую ночь Город, 17:00
Хет-трик капитана помог «Авангарду» победить «Трактор» Спорт, 16:58
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Болгерл упала в обморок в матче россиянки на Australian Open Спорт, 16:43