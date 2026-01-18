Сирийская армия провела наступление на территорию курдской автономии

В частности, правительственные силы захватили крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Омар и газовое месторождение Коноко в Дейр-Зоре, крупнейшую плотину страны на Ефрате и стратегически важный город Табка близ Ракки

Военнослужащие сирийской армии в городе Табка, Сирия (Фото: Karam al-Masri / Reuters)

Сирийские войска в ходе наступления против поддерживаемых США курдских сил захватили часть территорий и важных объектов на северо-востоке страны. В частности, под их контроль перешло нефтяное месторождение Омар, крупнейшее в стране, и газовое месторождение Коноко в восточной провинции Дейр-Зор, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Нефтяные месторождения, расположенные к востоку от реки Евфрат, — основной источник дохода для курдов, отмечает агентство.

По данным Al Jazeera, территория месторождения Conoco была занята после вывода оттуда Сирийских демократических сил (SDF).

Президент Сирии Ахмед аш-Шара на прошлой неделе счел неприемлемым, чтобы ополченцы контролировали четверть страны и удерживали ее основные нефтяные и сырьевые ресурсы.

Сирийский Курдистан В Сирии курды населяют северные и северо-восточные районы страны, которые получили неофициальное название Рожава (буквально — «Запад» на диалекте курманджи), или Западный Курдистан. После начала гражданской войны в Сирии правительственные войска были выведены из курдских районов, и на части этих территорий образовалась и действует непризнанная Автономная администрация Северо-Восточной Сирии. После того как по мере продвижения на запад под курдским контролем оказались преимущественно арабские районы, с декабря 2016 года она стала называться Демократической федерацией Северной и Восточной Сирии, а курдское название Рожава из политических соображений было отброшено. С сентября 2018 года используется упрощенное название — Северная и Восточная Сирия. Турция не проводит различий между властями сирийской курдской автономии и запрещенной «Рабочей партией Курдистана», поэтому с 2016 года регулярно осуществляет наземные операции и наносит воздушные удары по подконтрольным сирийским курдам центрам. В 2024 году в результате наступления протурецких оппозиционных сил курды потеряли контроль над городом Манбиджем. Одна из главных проблем автономии — конфликт с Турцией и союзными ей группировками сирийской оппозиции, а также напряженность в отношениях с арабскими племенами, составляющими значительную часть населения; в частности, арабы преобладают в таких крупных городах автономии, как Ракка (Эр-Ракка) и Табка.

Правительство начало расширять свой контроль над территориями курдов после того, как аш-Шара в пятницу, 16 января, подписал указ о придании курдскому языку статуса государственного, что стало первым официальным признанием прав этого народа с момента обретения Сирией независимости в 1946 году, сообщает Al Arabiya.

Сирийская армия в ходе наступления продвинулась в преимущественно арабоязычные районы на северо-востоке страны, контролируемые поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами. Как сообщил Reuters источник в правительстве, курдские силы были разгромлены после наступления арабских племен, что позволило правительству и его племенным союзникам продвинуться на территорию протяженностью более 150 км вдоль восточного берега Евфрата, от Багуза, расположенного недалеко от иракской границы, до ключевых городов, включая Аль-Шухаил и Бусайру.

Большая часть провинции Дейр-эз-Зор — главного нефтедобывающего и производящего зерно района страны вдоль Евфрата — фактически оказалась под их контролем, объявили сирийские власти. В субботу, 17 января, поздно вечером армия также захватила северный город Табка и прилегающую к нему плотину, а также крупную плотину Freedom ( (ГЭС «Баас»), к западу от Ракки.

«Сирийская армия контролирует стратегически важный город Табка в окрестностях Ракки, включая плотину на Евфрате, которая является крупнейшей плотиной в Сирии», — заявил министр информации Хамза аль-Мустафа (цитата по Al Arabiya).

Курдские власти ввели комендантский час в районе Ракки после того, как армия объявила часть территории к юго-западу от реки Евфрат «закрытой военной зоной». В воскресенье, 18 января, сирийское агентство SANA сообщило, что силы SDF разрушили два моста через Евфрат в городе Ракка, расположенном на восточном берегу реки.

Курдские силы не признали потерю стратегических объектов и заявили, что бои продолжаются вблизи плотины. Они обвинили Дамаск в нарушении соглашения о выводе войск из районов к востоку от Алеппо с целью расширения наступления.

«Силы, связанные с правительством Дамаска, атаковали позиции наших сил в городах Гаранидж, Абу-Хаммам, Алькишкия, Аль-Дибан и Аль-Тайяна, что привело к ожесточенным столкновениям, которые продолжаются до сих пор», — заявили в SDF. Эти города расположены на восточном берегу Евфрата, напротив города Маядин, между Дейр-эз-Зором и иракской границей, поясняет Al Arabiya.

«Мы находимся на критическом этапе. Либо мы сопротивляемся, либо живем достойно и сталкиваемся со всеми видами несправедливости», — говорится в заявлении SDF, призывающем жителей районов с преимущественно арабским населением поддержать их силы. «Мы призываем наш народ, особенно молодежь, взять в руки оружие и подготовиться к сопротивлению любому нападению. Мы ведем войну за наше выживание», — подчеркивается в нем. Автономная администрация Северной и Восточной Сирии объявила всеобщую мобилизацию.

16 января лидер сирийских курдов и командующий SDF Мазлум Абди пообещал передислоцировать свои силы из окрестностей Алеппо к востоку от Евфрата. Этому предшествовали переговоры с США и обещание аш‑Шараа придать курдскому языку статус государственного в Сирии.

Однако на следующий день Сирийские демократические силы обвинили Дамаск в «предательстве», в результате к югу от Табки вспыхнули столкновения с сирийскими войсками.

По словам Абди, наступление началось 6 января и первоначально было направлено против курдских кварталов в Алеппо, а затем распространилось на Северную и Восточную Сирию, в частности, на районы Табки, южную часть Ракки и Дейр-эз-Зор. «Несмотря на все наши попытки и усилия остановить эскалацию и работать над деэскалацией, атаки продолжаются до сих пор», — сказал он агентству ANHA.

Посол США в Анкаре и специальный представитель американского президента по Сирии Том Баррак встретился с Абди в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, накануне. В тот же день Центральное командование США призвало сирийские правительственные силы «прекратить любые наступательные действия в районах между Алеппо и Табкой».

По данным Al Jazeera, президент Сирии аш-Шараа, командующий Сирийскими демократическими силами Абди и американский посланник Баррак должны встретиться в воскресенье в Дамаске. Перед этим Абди провел телефонный разговор с сирийскими властями, в ходе которого призвал к срочной встрече, сообщает Kurdistan 24.

В МИД Сирии Al Jazeera объяснили, что наступление правительственных сил на SDF направлено на то, чтобы заставить курдов выполнить мартовское соглашение об интеграции их сил в регулярную армию. Им предусмотрено объединение «всех гражданских и военных учреждений на северо-востоке Сирии» «в администрацию сирийского государства, включая пограничные переходы, аэропорт, а также нефтегазовые месторождения».