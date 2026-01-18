 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК завел дело из-за падения глыбы льда в детскую коляску в Москве

Фото: СК России по г. Москве
Фото: СК России по г. Москве

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг в Москве, возбужденного после публикации в социальных сетях сообщения о падении глыбы льда на детскую коляску. Об этом сообщила пресс-служба комитета в телеграм-канале.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Бастрыкин поручил поставить расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее СУ СК по Москве сообщило, что ЧП произошло на юго-востоке города, делом занялся Кузьминский межрайонный следственный отдел. На девушку с детской коляской, в которой находился ребенок, обрушились снег и наледь с крыши жилого дома.

«Следствием будут установлены сотрудники частной управляющей компании и иные лица, ответственные за уборку наледи с крыши указанного дома», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал SHOT утверждает, что инцидент произошел в ЖК «Кварталы 21/19» на 2-м Грайвороновском проезде.

В уборке снега после исторически рекордного снегопада в Москве были задействованы более 31 тыс. сотрудников инженерных компаний комплекса городского хозяйства Москвы. При этом в ближайшее время, на Крещенскую ночь, жителей столицы ждет падение температура до минус 11 — минус 13 градусов. Согласно последним прогнозам, в столице также возможен небольшой снег.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
снег сосулька ЧП происшествие Москва
