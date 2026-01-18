Генсек НАТО обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии

Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в соцсети X, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию с безопасностью в Гренландии и Арктике.

Кроме того, Рютте анонсировал встречу с американским лидером на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. «Мы продолжим работать над этим, и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе в конце этой недели», — написал генсек НАТО.

ВЭФ в 2026 году пройдет с 19 по 23 января, на него планируют приехать более 60 глав государств и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров. Саммит посетят и лидеры «Большой семерки», включая президента Франции Эмманюэля Макрона, пригрозившего добиться применения европейских санкций против США.

Ранее сегодня с заявлением выступили лидеры восьми стран НАТО (Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания), которые заявили, что остаются приверженными к укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу и выступают против тарифной войны.

Дональд Трамп объявил о введении против европейских стран 10-процентных пошлин на товары, импортируемые в США, и призвал поскорее начать переговоры о контроле за Гренландией. Вашингтон объясняет желание контролировать остров стратегией национальной безопасности.