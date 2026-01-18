 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Инвестиции Китая в «Один пояс, один путь» достигли рекордных $213 млрд

Сборочная линия крупной горнодобывающей мельницы в Лояне, Китай
Сборочная линия крупной горнодобывающей мельницы в Лояне, Китай (Фото: Huang Zhengwei / Visual China Group / ТАСС)

Объем китайской инициативы «Один пояс, один путь» к 2025 году вырос на 75% и достиг рекордных $213,5 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Griffith University и китайского Green Finance & Development Center.

Рост обеспечили прежде всего крупные газовые проекты и проекты в сфере зеленой энергетики. В 2025 году Китай подписал 350 соглашений против 293 соглашений на сумму $122,6 млрд годом ранее. Совокупный объем контрактов и инвестиций в рамках инициативы с момента ее запуска оценивается в $1,4 трлн.

Стоимость энергетических проектов в 2025 году достигла рекордных 93,9 млрд, что стало самым высоким показателем с момента появления инициативы «Один пояс, один путь» и более чем вдвое превысило уровень 2024 года. Инвестиции в металлургию и горнодобывающую промышленность выросли до рекордных $32,6 млрд.

Эксперт Университета Гриффита Кристоф Недопил Ван прогнозирует дальнейший рост вложений за счет энергетики, горнодобывающей отрасли и новых технологий.

Инициатива «Пояс и путь» (ранее называлась «Один пояс, один путь») — китайская глобальная стратегия по развитию логистики, инфраструктуры и торговли. Проистекает из идеи «Экономического пояса Шелкового пути», которую председатель Китая Си Цзиньпин впервые выдвинул в 2013 году во время визитов в страны Центральной и Юго-Восточной Азии.

Проект направлен на активизацию многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского и зарубежного капитала.

В июле Griffith University и Green Finance & Development Center сообщили, что объем инвестиций китайских компаний в рамках «Одного пояса, одного пути» за первое полугодие 2025 года объем инвестиций составил $124 млрд по 176 сделкам. Крупнейшим получателем инвестиций стал Казахстан с объемом $23 млрд.

Рост в первой половине года увеличил совокупную стоимость контрактов и инвестиций в рамках инициативы более чем до $1,3 трлн, включая $775 млрд в строительстве и $533 млрд нефинансовых вложений. 

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Китай китайские инвестиции энергетика
