Винус Уильямс установила рекорд Australian Open и сразу проиграла
Американская теннисистка Винус Уильямс в 45 лет и 215 дней стала самой возрастной участницей матча основной сетки женского одиночного разряда на Australian Open в Открытой эре тенниса (с 1968 года).
Уильямс получила wild card на турнире и в матче первого круга проиграла сербке Ольге Данилович — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. В решающем сете американка вела 4:0, но потом проиграла шесть геймов подряд.
Уильямс не выигрывала матчей на турнирах «Большого шлема» с Уимблдона в 2021 году. На Australian Open она сыграла впервые за пять лет.
Уильямс также заявилась на Australian Open в парном разряде — вместе с россиянкой Екатериной Александровой, их первый матч должен пройти 20 января. Александрова в воскресенье также проиграла в первом круге одиночного разряда.
Уильямс за карьеру дважды доходила в Мельбурне до финала одиночного разряда (2003, 2017 годы), четыре раза становилась чемпионкой в парном (2001, 2003, 2009, 2010) и один раз — в миксте (1998).
