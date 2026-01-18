 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Винус Уильямс установила рекорд Australian Open и сразу проиграла

Уильямс-старшая проиграла сербке Данилович в трех сетах в своем первом за пять лет матче на Australian Open. Американка стала самой возрастной участницей турнира в одиночном разряде. Она также заявилась на парный турнир
Винус Уильямс
Винус Уильямс (Фото: Morgan Hancock / Getty Images)

Американская теннисистка Винус Уильямс в 45 лет и 215 дней стала самой возрастной участницей матча основной сетки женского одиночного разряда на Australian Open в Открытой эре тенниса (с 1968 года).

Уильямс получила wild card на турнире и в матче первого круга проиграла сербке Ольге Данилович — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. В решающем сете американка вела 4:0, но потом проиграла шесть геймов подряд.

Уильямс не выигрывала матчей на турнирах «Большого шлема» с Уимблдона в 2021 году. На Australian Open она сыграла впервые за пять лет.

Российская топ-теннисистка уступила 112-й ракетке мира на Australian Open
Спорт
Екатерина Александрова

Уильямс также заявилась на Australian Open в парном разряде — вместе с россиянкой Екатериной Александровой, их первый матч должен пройти 20 января. Александрова в воскресенье также проиграла в первом круге одиночного разряда.

Уильямс за карьеру дважды доходила в Мельбурне до финала одиночного разряда (2003, 2017 годы), четыре раза становилась чемпионкой в парном (2001, 2003, 2009, 2010) и один раз — в миксте (1998).

Анна Сатдинова
теннис Australian Open Винус Уильямс
