Власти обсудят предъявление водительских прав через Мах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Водителям могут разрешить предъявлять регистрационные документы на автомобиль и водительское удостоверение в электронном виде через мессенджер Мах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно документу данные можно будет показывать в виде двухмерного штрихкода, который будет сверяться с базой на портале «Госуслуги». Для этого планируется внести изменения в Правила дорожного движения, приравняв такой способ к предъявлению бумажных документов.

В приложении Мах действует сервис «Цифровой ID», позволяющий хранить электронные версии основных документов в формате QR-кода, включая паспорт, ИНН, СНИЛС, полис ОМС, водительские права и свидетельство о рождении ребенка.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через мессенджер Max.

Вскоре глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что Мах не заменит бумажный паспорт при проверке возраста в магазинах, но может использоваться в этих целях. «Те, кому удобнее носить с собой бумажные документы, могут продолжать это делать без ограничений», — сказал депутат.

Max — отечественный мессенджер от VK, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Бета-версию представили широкой публике в марте. В июне премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сервис стал национальным мессенджером.