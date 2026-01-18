Мелони назвала «ошибкой» введение Трампом пошлин против европейских стран

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ошибочной угрозу Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран и заявила, что уже донесла свою позицию до американского президента

Джорджа Мелони (Фото: Vincenzo Livieri / Reuters)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ошибочной угрозу президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины в отношении европейских стран. Как Мелони сказала журналистам во время своего визита в Сеул, она донесла до американского лидера свою позицию.

«Я считаю, что введение новых санкций сегодня было бы ошибкой», — заявила итальянский премьер-министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, как сообщило AFP, в течение дня находится в контакте с европейскими партнерами. Макрон хочет запросить активацию инструмента Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI), если угрозы введения пошлин, выдвинутые лидером США Дональдом Трампом, будут реализованы.

Инструмент борьбы с принуждением (Anti-Coercion Instrument, ACI), который был оформлен и вступил в силу в конце 2023 года, в ЕС называют «торговой базукой», он предоставляет европейским институтам расширенные полномочия для ответных экономических мер. Впервые о его использовании заговорили в июле 2025 года в качестве ответной меры на введенные президентом США Дональдом Трампом 30-процентные пошлины на товары из Европы, писал Bloomberg. Механизм позволяет вводить дополнительные налоги и сборы для технологических корпораций, точечно ограничивать инвестиции, сужать или закрывать доступ к рынку Евросоюза и его отдельным секторам, а также запрещать компаниям участие в тендерах на государственные контракты.

Дональд Трамп заявлял о готовности США вести переговоры о присоединении Гренландии. «Соединенные Штаты готовы немедленно обсудить это с Данией или любой из стран, выступивших против нашего плана», — написал президент, имея в виду Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию.

Вашингтон объясняет свои действия необходимостью контроля над островом для защиты стратегических интересов в Арктике и противодействия угрозам со стороны Китая и России. В ответ восемь европейских стран направили военнослужащих на остров для участия в учениях «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance).

Кроме того, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания выпустили совместное заявление о приверженности к укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Государства призвали к диалогу, «основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем».