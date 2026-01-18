 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мелони назвала «ошибкой» введение Трампом пошлин против европейских стран

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ошибочной угрозу Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран и заявила, что уже донесла свою позицию до американского президента
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Vincenzo Livieri / Reuters)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ошибочной угрозу президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины в отношении европейских стран. Как Мелони сказала журналистам во время своего визита в Сеул, она донесла до американского лидера свою позицию.

«Я считаю, что введение новых санкций сегодня было бы ошибкой», — заявила итальянский премьер-министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, как сообщило AFP, в течение дня находится в контакте с европейскими партнерами. Макрон хочет запросить активацию инструмента Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI), если угрозы введения пошлин, выдвинутые лидером США Дональдом Трампом, будут реализованы.

Инструмент борьбы с принуждением (Anti-Coercion Instrument, ACI), который был оформлен и вступил в силу в конце 2023 года, в ЕС называют «торговой базукой», он предоставляет европейским институтам расширенные полномочия для ответных экономических мер. Впервые о его использовании заговорили в июле 2025 года в качестве ответной меры на введенные президентом США Дональдом Трампом 30-процентные пошлины на товары из Европы, писал Bloomberg.

Механизм позволяет вводить дополнительные налоги и сборы для технологических корпораций, точечно ограничивать инвестиции, сужать или закрывать доступ к рынку Евросоюза и его отдельным секторам, а также запрещать компаниям участие в тендерах на государственные контракты.

Дональд Трамп заявлял о готовности США вести переговоры о присоединении Гренландии. «Соединенные Штаты готовы немедленно обсудить это с Данией или любой из стран, выступивших против нашего плана», — написал президент, имея в виду Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. 

Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

Вашингтон объясняет свои действия необходимостью контроля над островом для защиты стратегических интересов в Арктике и противодействия угрозам со стороны Китая и России. В ответ восемь европейских стран направили военнослужащих на остров для участия в учениях «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance).

Кроме того, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания выпустили совместное заявление о приверженности к укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Государства призвали к диалогу, «основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
американские санкции пошлины Дональд Трамп Джорджа Мелони Италия Евросоюз Гренландия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
WP рассказала о росте интереса к Гренландии из-за таяния льдов в регионе
Политика
Решение Трампа о пошлинах из-за Гренландии раскололо республиканцев
Политика
Уитакер заявил, что Европа «слишком остро реагирует» из-за Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Инвестиции Китая в «Один пояс, один путь» достигли рекордных $213 млрд Экономика, 18:23
В новых учебниках по географии усилят изучение России и внедрят ИИ Общество, 18:14
Сирийская армия провела наступление на территорию курдской автономии Политика, 17:52
Минобороны Германии назвало вывод своих военных из Гренландии плановым Политика, 17:45
Давос-2026. Всемирный экономический форум в цифрах и фактах Политика, 17:36
Мелони назвала «ошибкой» введение Трампом пошлин против европейских стран Политика, 17:34
Гренландия поблагодарила страны Европы за поддержку на фоне риска пошлин Политика, 17:31
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Лыжница Непряева стала 16-й в гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе Спорт, 17:19
Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского Политика, 17:09
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Гидрометцентр назвал температуру в Москве в Крещенскую ночь Город, 17:00
Хет-трик капитана помог «Авангарду» победить «Трактор» Спорт, 16:58
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Болгерл упала в обморок в матче россиянки на Australian Open Спорт, 16:43