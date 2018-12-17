Четырнадцать миллиардов в динамике

Почему «Ростех» продал часть своего авиакластера Виктору Григорьеву

Структуры банкира Виктора Григорьева за 14 млрд руб. выкупили у «Ростеха» 75% холдинга «Технодинамика» — основного российского производителя оборудования для авиации

Фото: Владислав Шатило / РБК

Динамика миллиардов

Группа компаний «Динамика» владельца НК Банка Виктора Григорьева в результате закрытого аукциона получила 75% минус одна акция холдинга «Технодинамика», входящего в авиакластер госкорпорации «Ростех». Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с ходом сделки, и подтвердили в «Ростехе».

По словам одного из собеседников РБК, в закрытом конкурсе приняли участие компании из специального перечня, утвержденного решением правления «Ростеха». Сумма сделки — 13,8 млрд руб. — совпадает с начальной ценой, указанной в конкурсной документации, утверждал источник.

ГК «Динамика» получила 462 тыс. обыкновенных именных акций АО «Технодинамика» номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. «Ростех» сохранил за собой блокирующий пакет в 25% плюс одна акция, а также право на минимальный размер ежегодных дивидендов 500 млн руб. в течение пяти лет (по итогам 2019 года и четырех последующих отчетных лет). Решение о распределении прибыли и дивидендов по итогам 2018 года «Ростех» будет принимать самостоятельно.

В «Ростехе» РБК подтвердили информацию о состоявшемся конкурсе, но уточнили, что в ходе торгов цена акций была увеличена до 14 млрд руб., а сумма обязательных дивидендов в адрес госкорпорации будет составлять не менее 505 млн руб. в год. По данным пресс-службы «Ростеха», на закрытый конкурс были приглашены 27 участников. Процедура продлевалась три раза с целью обеспечить конкурентность и максимальный охват участников рынка, подчеркнули в госкорпорации.

По условиям договора купли-продажи ценных бумаг покупатель обязуется перевести денежные средства в течение 30 дней с момента подписания. Передача акций должна состояться в течение пяти рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет «Ростеха» в Новикомбанке.

«Мы привлекаем в капитал «Технодинамики» стратегического технологического инвестора, который не только обеспечит дополнительные инвестиции в развитие, но и привнесет рыночные компетенции. Эта сделка полностью соответствует стратегии развития «Ростеха», — заявили в пресс-службе. В рамках акционерного соглашения, которое будет заключено на следующем этапе, частный инвестор несет определенные обязательства в части реализации стратегии холдинга, ответственности за исполнение гособоронзаказа, ФЦП, военно-технического сотрудничества, ограничения на отчуждение своего пакета акций без согласия «Ростеха», а также ограничения по перепрофилированию организаций холдинга.

РБК направил запрос в ГК «Динамика».

Как указано на сайте «Ростеха», в холдинг «Технодинамика», созданный в 2009 году, входят 35 заводов и научно-исследовательских институтов авиационной и космической промышленности. На этих предприятиях работает более 30 тыс. человек. Генеральный директор компании — Игорь Насенков.

В 2017 году холдинг был назначен поставщиком агрегатов хвостовой и основных опор шасси для перспективного вертолета Ка-62. Прошлый год «Технодинамика» завершила с консолидированной выручкой 31,5 млрд руб. В разделе для инвесторов на сайте «Технодинамики» указано, что компания увеличила консолидированную прибыль с минус 253,2 млн в 2016 году до 3,7 млрд руб. в 2017-м.

«Динамика» производит комплектующие для авиапрома, авиационные тренажеры, беспилотные системы, занимается техническим обслуживанием авиатехники, группа включает свыше десяти предприятий с суммарным оборотом более 20 млрд руб. в год.

Кто такой Виктор Григорьев 59-летний владелец 90% НК Банка Виктор Григорьев — в прошлом совладелец группы «КАСКОЛ», в 1990-е владевшей акциями предприятий авиационной и космической отрасли. Среди предприятий, доли в которых имела «КАСКОЛ», были Улан-Удэнский авиационный и Ростовский вертолетный заводы. В 2005 году Григорьев перешел в «Оборонпром» заместителем руководителя предприятия Дениса Мантурова. В «Оборонпроме» Григорьев возглавил дирекцию вертолетных программ и вместе с будущим министром промышленности занимался созданием холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»), куда перешли в том числе вертолетные активы «КАСКОЛа».​

Сделка против санкций

В начале августа 2017 года пресс-служба «Ростеха» объявила, что госкорпорация и группа компаний «Динамика» намерены объединить активы, чтобы создать национальную компанию в области разработки и производства авиационных агрегатов. Цели объединения — ​выход на зарубежный рынок в качестве поставщика компонентов для ведущих производителей авиационной техники и «завоевание позиций в топ-5 мировых лидеров отрасли», поясняли в «Ростехе». Отмечалось, что компания будет создана на базе предприятий холдинга «Технодинамика» и группы компаний «Динамика», которая выступает в роли стратегического инвестора. Всего в составе новой структуры планируется объединить более 50 научных и производственных организаций.

В июле 2018 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о планах госкорпорации продать 75% «Технодинамики»​. «Мы будем проводить закрытый конкурс, в ходе которого будет выбран инвестор. Сейчас мы проводим оценку пакета акций 75% минус одна акция, о чем буквально вчера разместили соответствующий конкурс», — говорил тогда Чемезов.

«Ростех» привлекает частный капитал в те холдинги, которые перспективны на рынке гражданской авиации и рынках двойного назначения, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

«Учитывая стабильный портфель заказов, среднесрочные перспективы хорошие. И несмотря на снижение гособоронзаказа, «Технодинамика» как поставщик комплектующих будет участвовать в поддержании жизни циклов уже поставленных конечных изделий за рубеж и для Минобороны», — пояснил эксперт.

Сейчас «Технодинамика» находится под секторальными санкциями Минфина США. Передача контрольного пакета частному инвестору снижает риск попадания «Технодинамики» под более жесткие санкции, которые грозят изоляцией от всей международной финансовой системы, предположил партнер Herbert Freehills юрист Алексей Панич. «Если под них попадет «Ростех», то под новыми санкциями окажутся все его дочерние предприятия, однако этого могут избежать компании, где доля «Ростеха» меньше 50%», — объяснил эксперт.