«Грешники» получили рекордные 16 номинаций на «Оскар». Инфографика

Фильм «Грешники» получил 16 номинаций на «Оскар» — это исторический рекорд. Церемония награждения состоится 15 марта. Какие еще фильмы претендуют на статуэтки — в инфографике РБК

Американская киноакадемия огласила список претендентов на «Оскар» 2026 года.

Картина «Грешники» побила рекорд по количеству номинаций для одного полнометражного фильма — 16. Среди них ключевые категории — «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий». Фильм превзошел по числу номинаций картины «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Лэнд», у которых их было по 14.

В числе лидеров по числу номинаций в 2026 году также:

«Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо, который претендует на «Оскар» за главную роль (13);

«Франкенштейн» со звездой «Эйфории» Джейкобом Элорди (девять);

«Сентиментальная ценность» (девять);

«Марти Великолепный» с Тимоти Шаломе, который также может забрать статуэтку за главную мужскую роль (девять).

Номинацию на «Оскар» получил российский режиссер Константин Бронзит за короткометражный анимационный фильм «Три сестры». В разговоре с Радио РБК он оценил вероятность получения престижной награды словами «шансы как никогда велики».

98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе 15 марта. Ее ведущим будет комик Конан О’Брайен.