Инфографика РБК
0

«Грешники» получили рекордные 16 номинаций на «Оскар». Инфографика

Объявлены номинанты на «Оскар»: «Грешники» получили рекордные 16 номинаций
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Премия «Оскар»
Фильм «Грешники» получил 16 номинаций на «Оскар» — это исторический рекорд. Церемония награждения состоится 15 марта. Какие еще фильмы претендуют на статуэтки — в инфографике РБК

Американская киноакадемия огласила список претендентов на «Оскар» 2026 года.

Картина «Грешники» побила рекорд по количеству номинаций для одного полнометражного фильма — 16. Среди них ключевые категории — «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий». Фильм превзошел по числу номинаций картины «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Лэнд», у которых их было по 14.

В числе лидеров по числу номинаций в 2026 году также:

  • «Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо, который претендует на «Оскар» за главную роль (13);
  • «Франкенштейн» со звездой «Эйфории» Джейкобом Элорди (девять);
  • «Сентиментальная ценность» (девять);
  • «Марти Великолепный» с Тимоти Шаломе, который также может забрать статуэтку за главную мужскую роль (девять).

Номинацию на «Оскар» получил российский режиссер Константин Бронзит за короткометражный анимационный фильм «Три сестры». В разговоре с Радио РБК он оценил вероятность получения престижной награды словами «шансы как никогда велики».

98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе 15 марта. Ее ведущим будет комик Конан О’Брайен.

София Шошина, Мария Лозовая, Светлана Прохорова
«Оскар» номинация Леонардо ДиКаприо Тимоти Шаламе
Леонардо Ди Каприо фото
Леонардо Ди Каприо
актер, продюсер
11 ноября 1974 года
