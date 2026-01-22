Гол Дзюбы не спас «Акрон» от проигрыша ЦСКА

ЦСКА победил «Акрон» на сборах в ОАЭ со счетом 3:1

Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

ЦСКА обыграл тольяттинский «Акрон» в товарищеском матче на зимних сборах в Абу-Даби.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу московского клуба.

Единственный гол «Акрона» забил Артем Дзюба (29-я минута).

У ЦСКА голы на счету Тамерлана Мусаева (42), Мойзеса (74-я, со штрафного) и Матии Поповича (85).

ЦСКА 25 января сыграет с самаркандским «Динамо», у «Акрона» на 28 января запланированы встречи с этой же узбекистанской командой и с «Родиной-2».

После 18 туров ЦСКА занимает четвертую строчку в РПЛ, набрав 36 очков, «Акрон» (29) — на девятой позиции.