Гол Дзюбы не спас «Акрон» от проигрыша ЦСКА
ЦСКА обыграл тольяттинский «Акрон» в товарищеском матче на зимних сборах в Абу-Даби.
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу московского клуба.
Единственный гол «Акрона» забил Артем Дзюба (29-я минута).
У ЦСКА голы на счету Тамерлана Мусаева (42), Мойзеса (74-я, со штрафного) и Матии Поповича (85).
ЦСКА 25 января сыграет с самаркандским «Динамо», у «Акрона» на 28 января запланированы встречи с этой же узбекистанской командой и с «Родиной-2».
После 18 туров ЦСКА занимает четвертую строчку в РПЛ, набрав 36 очков, «Акрон» (29) — на девятой позиции.
