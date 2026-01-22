Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвал «заслуживающей подзатыльника» позицию людей, которые живут за счет Европы, но продают ее интересы.
В своей речи президент назвал имя «Виктор».
«Каждый Виктор, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если ему комфортно в Москве, это не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы», — сказал Зеленский.
Украинский президент не уточнил, кого он имеет в виду, однако среди европейских лидеров сейчас есть один человек с таким именем — премьер Венгрии Виктор Орбан.
Материал дополняется
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине