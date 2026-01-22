 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвал «заслуживающей подзатыльника» позицию людей, которые живут за счет Европы, но продают ее интересы.

В своей речи президент назвал имя «Виктор».

«Каждый Виктор, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если ему комфортно в Москве, это не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы», — сказал Зеленский.

Украинский президент не уточнил, кого он имеет в виду, однако среди европейских лидеров сейчас есть один человек с таким именем — премьер Венгрии Виктор Орбан.

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Теги
Владимир Зеленский Виктор Орбан
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Имущество экс-главы Ростовского облсуда конфисковали Общество, 18:13
Захарова назвала «умозрительными» слова Трампа о судьбе ДСНВ Политика, 18:09
Рекордсмен сборной Боснии перешел в немецкий «Шальке» до конца сезона Спорт, 18:07
«Грешники» получили рекордные 16 номинаций на «Оскар». Инфографика Общество, 18:06
Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы Политика, 18:03
За ₽3,8 млн в Москве выставили на торги сторожку — памятник XIX века Недвижимость, 17:55
Удержится ли рубль ниже 80? Три мнения аналитиков. ВидеоПодписка на РБК, 17:52 
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ Политика, 17:49
ЦБ понизил курс доллара на ₽1,5, а курс евро — почти на ₽2 Инвестиции, 17:48
Поэтессу Полозкову объявили в розыск в России Политика, 17:39
Чанпэн Чжао спрогнозировал рост альткоинов и цену биткоина в $200 тыс. Крипто, 17:37
Зеленский предложил помощь Украины в защите Гренландии от России Политика, 17:33
Смолов начнет обучение на тренерские лицензии УЕФА в марте Спорт, 17:31
Заложники эмпатии: как перестать брать на себя чужие проблемы Образование, 17:31