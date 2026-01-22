 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Губернатор Кузбасса заявил о пьяных матерях в роддоме, где умерли дети

Губернатор Кемеровской области поддержал врачей новокузнецкого роддома № 1. По словам главы Кузбасса, некоторые роженицы приехали в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Середюк заявил, что с выводами торопиться не стоит
Илья Середюк
Илья Середюк (Фото: ilyaseredyuk / Telegram)

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк во время прямой трансляции в соцсетях призвал не спешить с выводами в отношении врачей роддома № 1 Новокузнецка, где погибли девять младенцев, сообщает NGS42.

«С выводами нельзя торопиться, нужно предоставить это право экспертам, которые занимаются изучением этой проблемы», — сказал Середюк, отметивший, что власти «не склоняются, что в больнице была внутрибольничная инфекция» (цитата по ТАСС).

Середюк добавил, что погибшие младенцы родились с разной степенью недоношенности и вес некоторых не превышал 600 г. «Мамы не наблюдались в период беременности, не было истории болезней, не было анализов. Печально говорить, но некоторые приезжали на роды по скорой в состоянии алкогольного опьянения», — заявил глава Кузбасса.

Некоторые мамы, чьи дети погибли в новокузнецком роддоме, по словам Середюка, не наблюдались в дородовом периоде у врачей. С конца декабря, рассказал губернатор, в этом роддоме родились более 140 детей.

Как выглядит роддом в Новокузнецке, где погибли младенцы. Фото
Общество

После появления сообщений о гибели новорожденных СК по Кемеровской области начал доследственные проверки по ст. 293 Уголовного кодекса России — халатность. В отношении главного врача больницы, где умерли дети, Виталия Хераскова, 13 января было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и о халатности (ст. 293 УК). В числе претензий следствия к нему — то, что главврач провел некачественную побелку помещений и не обеспечил роддом необходимой мебелью. По версии следствия, Херасков в целом плохо руководил вверенным ему учреждением; не обеспечил соблюдение целостности побелки на потолке, что препятствовало качественной дезинфекции; не обеспечил роддом мебелью, устойчивой к моющим средствам.

Его адвокат Игорь Михайлович из коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» рассказал РБК, что в постановлении о привлечении Хераскова в качестве обвиняемого отсутствует версия того, каким образом нарушения, обвинения в которых ему предъявлены, повлекли за собой смерть детей.

Роддом № 1 приостановил свою работу 13 января на 90 дней из-за «превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». В работе акушерского стационара выявили нарушения санитарных правил и требований к обеспечению безопасности при оказании медпомощи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Илья Трапезников
ЧП происшествия младенец роддом Новокузнецк
Материалы по теме
Суд в Новокузнецке объяснил закрытие роддома, где погибли 9 детей
Общество
В деле главврача кузбасского роддома появились плохая побелка и мебель
Общество
В России будут чаще проверять роддома и репродуктивные клиники
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Экс-глава СПБ Биржи оценил сроки запуска торгов 24/7 в России
РАДИО
 Инвестиции, 19:36
FT узнала, что Трамп и Рютте пересмотрели статус армии США в Гренландии Политика, 19:34
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем «критично» нуждается Украина Политика, 19:31
Хинштейн рассказал о своем состоянии после операции и ДТП Общество, 19:27
Тренер Гуменника исключила проблемы с визой для Олимпиады-2026 Спорт, 19:23
Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии Политика, 19:18
Модель Томаса–Килманна: стратегии поведения в конфликтной ситуации Образование, 19:13
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Приднестровье начали подачи электричества после аварии на ГРЭС Общество, 19:03
Столтенберг назвал способ, как Западу начать переговоры с Путиным Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Трамп заявил, что США не нуждаются в НАТО Политика, 18:57
Отчет Glassnode: недавние покупатели биткоина сдерживают его рост Крипто, 18:51
Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Олимпиаду Спорт, 18:50
«Маер» поддержал хоккейный проект «Красная машина Двор» Пресс-релиз, 18:49