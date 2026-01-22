Губернатор Кузбасса заявил о пьяных матерях в роддоме, где умерли дети

Губернатор Кемеровской области поддержал врачей новокузнецкого роддома № 1. По словам главы Кузбасса, некоторые роженицы приехали в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Середюк заявил, что с выводами торопиться не стоит

Илья Середюк (Фото: ilyaseredyuk / Telegram)

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк во время прямой трансляции в соцсетях призвал не спешить с выводами в отношении врачей роддома № 1 Новокузнецка, где погибли девять младенцев, сообщает NGS42.

«С выводами нельзя торопиться, нужно предоставить это право экспертам, которые занимаются изучением этой проблемы», — сказал Середюк, отметивший, что власти «не склоняются, что в больнице была внутрибольничная инфекция» (цитата по ТАСС).

Середюк добавил, что погибшие младенцы родились с разной степенью недоношенности и вес некоторых не превышал 600 г. «Мамы не наблюдались в период беременности, не было истории болезней, не было анализов. Печально говорить, но некоторые приезжали на роды по скорой в состоянии алкогольного опьянения», — заявил глава Кузбасса.

Некоторые мамы, чьи дети погибли в новокузнецком роддоме, по словам Середюка, не наблюдались в дородовом периоде у врачей. С конца декабря, рассказал губернатор, в этом роддоме родились более 140 детей.

После появления сообщений о гибели новорожденных СК по Кемеровской области начал доследственные проверки по ст. 293 Уголовного кодекса России — халатность. В отношении главного врача больницы, где умерли дети, Виталия Хераскова, 13 января было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и о халатности (ст. 293 УК). В числе претензий следствия к нему — то, что главврач провел некачественную побелку помещений и не обеспечил роддом необходимой мебелью. По версии следствия, Херасков в целом плохо руководил вверенным ему учреждением; не обеспечил соблюдение целостности побелки на потолке, что препятствовало качественной дезинфекции; не обеспечил роддом мебелью, устойчивой к моющим средствам.

Его адвокат Игорь Михайлович из коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» рассказал РБК, что в постановлении о привлечении Хераскова в качестве обвиняемого отсутствует версия того, каким образом нарушения, обвинения в которых ему предъявлены, повлекли за собой смерть детей.

Роддом № 1 приостановил свою работу 13 января на 90 дней из-за «превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». В работе акушерского стационара выявили нарушения санитарных правил и требований к обеспечению безопасности при оказании медпомощи.