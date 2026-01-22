Поэтессу Полозкову объявили в розыск в России
МВД России объявил поэтессу Веру Полозкову в розыск в России, следует из базы ведомства.
Причиной стало уголовное дело, возбужденное в отношении Полозковой. По какой статье разыскивают поэтессу — не уточняется.
Полозкова в 2022 году уехала из России. Поэтесса раскритиковала начало военной операции на Украине. В начале 2025 года ее внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В 2023-м Елена Ямпольская, занимавшая тогда пост главы комитета Госдумы по культуре, обратилась в ФСБ с просьбой проверить высказывания Полозковой на предмет оправдания и пропаганды терроризма. Поводом стали слова поэтессы о покушении на писателя Захара Прилепина, которого она критиковала из-за участия в боях в Донбассе.
Материал дополняется
