Политика
0

Поэтессу Полозкову объявили в розыск в России

Поэтессу Веру Полозкову объявили в уголовный розыск в России. В чем обвиняют Полозкову — неизвестно. В 2023-м ее слова просили проверить на пропаганду терроризма, а в 2025-м поэтессу внесли в перечень террористов и экстремистов
Вера Полозкова
Вера Полозкова (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

МВД России объявил поэтессу Веру Полозкову в розыск в России, следует из базы ведомства.

Причиной стало уголовное дело, возбужденное в отношении Полозковой. По какой статье разыскивают поэтессу — не уточняется.

Полозкова в 2022 году уехала из России. Поэтесса раскритиковала начало военной операции на Украине. В начале 2025 года ее внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Поэтессу Полозкову внесли в список террористов и экстремистов
Политика
Вера Полозкова (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

В 2023-м Елена Ямпольская, занимавшая тогда пост главы комитета Госдумы по культуре, обратилась в ФСБ с просьбой проверить высказывания Полозковой на предмет оправдания и пропаганды терроризма. Поводом стали слова поэтессы о покушении на писателя Захара Прилепина, которого она критиковала из-за участия в боях в Донбассе.

Материал дополняется

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
