 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СК завел дело о смерти покупателя после драки с охранниками ТЦ

Фото: СК России
Фото: СК России

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после драки охранников торгово-развлекательного центра с мужчиной, сообщил Следственный комитет.

21 января у посетителя супермаркета «Перекресток» в ТРК «Сити Молл» завязался конфликт с охранниками, которые заподозрили его в краже продуктов. Как писала «Фонтанка», в ходе разбирательства молодой человек распылил в лица охранников аэрозольное устройство, после чего началась драка.

В Санкт-Петербурге на женщину рухнула вывеска с торгового центра
Общество
Фото:piterburg / Telegram

Мужчина потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в больнице. Погибшему жителю Астраханской области было 24 года, по информации «Фонтанки».

Один из охранников скрылся с места происшествия и объявлен в розыск. Трое других участников конфликта — охранники в возрасте 64 и 19 лет и 18-летний работник клининга — были задержаны. Следствие допросило охранников и изъяло записи видеокамер для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Валерия Антонова
уголовное дело Санкт-Петербург Следственный комитет
Материалы по теме
Силовики задержали 11 протестующих против сноса ВНИИБ в Санкт-Петербурге
Общество
Жители Санкт-Петербурга сообщили о проблемах с мобильным интернетом
Общество
В Санкт-Петербурге сугробы выросли до максимума с начала зимы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Экс-глава СПБ Биржи оценил сроки запуска торгов 24/7 в России
РАДИО
 Инвестиции, 19:36
FT узнала, что Трамп и Рютте пересмотрели статус армии США в Гренландии Политика, 19:34
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем «критично» нуждается Украина Политика, 19:31
Хинштейн рассказал о своем состоянии после операции и ДТП Общество, 19:27
Тренер Гуменника исключила проблемы с визой для Олимпиады-2026 Спорт, 19:23
Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии Политика, 19:18
Модель Томаса–Килманна: стратегии поведения в конфликтной ситуации Образование, 19:13
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Приднестровье начали подачи электричества после аварии на ГРЭС Общество, 19:03
Столтенберг назвал способ, как Западу начать переговоры с Путиным Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Трамп заявил, что США не нуждаются в НАТО Политика, 18:57
Отчет Glassnode: недавние покупатели биткоина сдерживают его рост Крипто, 18:51
Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Олимпиаду Спорт, 18:50
«Маер» поддержал хоккейный проект «Красная машина Двор» Пресс-релиз, 18:49