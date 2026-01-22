СК завел дело о смерти покупателя после драки с охранниками ТЦ

Фото: СК России

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после драки охранников торгово-развлекательного центра с мужчиной, сообщил Следственный комитет.

21 января у посетителя супермаркета «Перекресток» в ТРК «Сити Молл» завязался конфликт с охранниками, которые заподозрили его в краже продуктов. Как писала «Фонтанка», в ходе разбирательства молодой человек распылил в лица охранников аэрозольное устройство, после чего началась драка.

Мужчина потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в больнице. Погибшему жителю Астраханской области было 24 года, по информации «Фонтанки».

Один из охранников скрылся с места происшествия и объявлен в розыск. Трое других участников конфликта — охранники в возрасте 64 и 19 лет и 18-летний работник клининга — были задержаны. Следствие допросило охранников и изъяло записи видеокамер для дальнейшего выяснения обстоятельств.